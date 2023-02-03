Военный эксперт заявил об окончании спецоперации у границ с Польшей

Военный эксперт: России необходимо отодвинуть линию фронта на запад Украины

04 февраля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ будут продолжать обстреливать Запорожскую АЭС, считает Алексей Леонков Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атаки Украины по российским объектам, в частности Запорожской АЭС (г. Энергодар), закончатся, когда РФ отодвинет линию фронта на запад Украины, к границам со странами НАТО (Польша, Венгрия, Румыния). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «ВСУ обстреливали Энергодар, в том числе с помощью HIMARS, туда прилетали 155-ти миллиметровые снаряды. То есть все, что было у них под рукой, они этим уже стреляли. Конечно, и будут продолжать. Но тут вопрос, насколько долго. Он решается движением наших войск дальше на запад. Чем дальше мы отодвинем эту линию, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, 150 км она, вот и нужно отодвинуть на 150 км от тех объектов, которые подвергаются таким атакам. Если понадобится, то и еще на 150 км и так далее, пока уже неоткуда будет стрелять. Пока это не будут страны НАТО, и если с территории которых что-то прилетит, то это уже будет начало Третьей мировой войны», — объяснил Алексей Леонков. Военный эксперт добавил, что на данный момент такие опасные объекты, как Запорожская АЭС, усиленно охраняется Россией. «Вся территория Запорожской АЭС усиленно охраняется. Мы понимаем, что все эти танцы с бубнами — ее обстрелы — связаны с тем, чтобы вызвать некое подобие ядерной катастрофы. Чтобы обвинить Россию во всем тяжком и потребовать, чтобы мы эту территорию передали неким третьим силам, которыми неожиданно окажутся ВСУ», — добавил Леонков. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о взрывах в Энергодаре. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, чем дальнобойнее оружие, которое Запад поставляет Киеву, тем дальше нужно отодвигать ВСУ от России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Атаки Украины по российским объектам, в частности Запорожской АЭС (г. Энергодар), закончатся, когда РФ отодвинет линию фронта на запад Украины, к границам со странами НАТО (Польша, Венгрия, Румыния). Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. «ВСУ обстреливали Энергодар, в том числе с помощью HIMARS, туда прилетали 155-ти миллиметровые снаряды. То есть все, что было у них под рукой, они этим уже стреляли. Конечно, и будут продолжать. Но тут вопрос, насколько долго. Он решается движением наших войск дальше на запад. Чем дальше мы отодвинем эту линию, как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, 150 км она, вот и нужно отодвинуть на 150 км от тех объектов, которые подвергаются таким атакам. Если понадобится, то и еще на 150 км и так далее, пока уже неоткуда будет стрелять. Пока это не будут страны НАТО, и если с территории которых что-то прилетит, то это уже будет начало Третьей мировой войны», — объяснил Алексей Леонков. Военный эксперт добавил, что на данный момент такие опасные объекты, как Запорожская АЭС, усиленно охраняется Россией. «Вся территория Запорожской АЭС усиленно охраняется. Мы понимаем, что все эти танцы с бубнами — ее обстрелы — связаны с тем, чтобы вызвать некое подобие ядерной катастрофы. Чтобы обвинить Россию во всем тяжком и потребовать, чтобы мы эту территорию передали неким третьим силам, которыми неожиданно окажутся ВСУ», — добавил Леонков. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил о взрывах в Энергодаре. По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, чем дальнобойнее оружие, которое Запад поставляет Киеву, тем дальше нужно отодвигать ВСУ от России.