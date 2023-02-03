Дело свердловчанина на Infiniti с 11 кг мефедрона отправили в суд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Приговор Александру Кузнецову в суде Центрального района. Челябинск, замок, тюрьма, решетка, суд, клетка
В Асбесте будут судить местного жителя за попытку сбыта наркотиков Фото:

Прокуратура Асбеста (Свердловская область) утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя, в чьем автомобиле нашли 11 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале.

«Перед судом предстанет житель Асбеста по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков массой свыше 10,9 кг. Мужчина обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере)», — рассказали в прокуратуре.

Свердловчанин был задержан 23 октября 2022 года. Он купил крупную партию наркотиков у поставщика, а затем стал расфасовывать на маленькие порции. В этот момент его задержали. Мужчине предъявили обвинение и направили уголовное дело в суд.

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Прокуратура Асбеста (Свердловская область) утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя, в чьем автомобиле нашли 11 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. «Перед судом предстанет житель Асбеста по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков массой свыше 10,9 кг. Мужчина обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере)», — рассказали в прокуратуре. Свердловчанин был задержан 23 октября 2022 года. Он купил крупную партию наркотиков у поставщика, а затем стал расфасовывать на маленькие порции. В этот момент его задержали. Мужчине предъявили обвинение и направили уголовное дело в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...