Дело свердловчанина на Infiniti с 11 кг мефедрона отправили в суд

03 февраля 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

В Асбесте будут судить местного жителя за попытку сбыта наркотиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Прокуратура Асбеста (Свердловская область) утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя, в чьем автомобиле нашли 11 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. «Перед судом предстанет житель Асбеста по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков массой свыше 10,9 кг. Мужчина обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере)», — рассказали в прокуратуре. Свердловчанин был задержан 23 октября 2022 года. Он купил крупную партию наркотиков у поставщика, а затем стал расфасовывать на маленькие порции. В этот момент его задержали. Мужчине предъявили обвинение и направили уголовное дело в суд.

Прокуратура Асбеста (Свердловская область) утвердила обвинительное заключение в отношении 35-летнего местного жителя, в чьем автомобиле нашли 11 кг наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в официальном telegram-канале. «Перед судом предстанет житель Асбеста по уголовному делу о незаконном обороте наркотиков массой свыше 10,9 кг. Мужчина обвиняется в преступлении по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, в особо крупном размере)», — рассказали в прокуратуре. Свердловчанин был задержан 23 октября 2022 года. Он купил крупную партию наркотиков у поставщика, а затем стал расфасовывать на маленькие порции. В этот момент его задержали. Мужчине предъявили обвинение и направили уголовное дело в суд.