Задержанный с 11 кг мефедрона свердловчанин связан еще с 95 эпизодами сбыта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, судебное заседание, приговор суда, полиция, суд, судебное дело
Задержанный свердловчанин также является подследственным еще в одном громком деле Фото:

Житель Асбеста (Свердловская область), задержанный с 11 килограммами наркотиков при попытке сбыта, является фигурантом еще двух уголовных дел. В материалах одного из них имеется 95 эпизодов сбыта синтетических препаратов, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«На след подозреваемого в незаконном обороте наркотиков вышли сотрудники полиции Пышмы сельской в ходе реализации оперативной информации. Спецоперация по его задержанию проводилась на парковке кафе „Арго“. Сопротивление он оказать не успел, расследование махинаций вели специалисты Главного следственного управления свердловского главка МВД. В ходе допросов наркодилер вел себя как известный киногерой Фокс из фильма „Место встречи изменить нельзя“, отвечая на все вопросы полицейских: „Ну, доказывай начальник“», — рассказывает полковник Горелых.

У мужчины уже были проблемы с законом — первое преступление он совершил в 18 лет, причинив человеку тяжкий вред здоровью. Судимость уже погашена. Одновременно с уголовным делом о попытке сбыта наркотиков в Асбесте, мужчина проходит подследственным еще в одном громком деле, который будет рассматривать Курганский суд.

«Там в материалах имеется 95 криминальных эпизодов, связанных со сбытом синтетических препаратов. Кроме того он подозревается еще и в легализации денежных средств, добытых преступным путем. В совокупности ему может грозить до 20 лет „курорта“ в одном из пенитенциарных учреждений системы ГУФСИН», — отметил полковник Валерий Горелых.

Свердловчанин был задержан 23 октября 2022 года. Он купил крупную партию наркотиков у поставщика, а затем стал расфасовывать на маленькие порции. В этот момент его задержали. Мужчине предъявили обвинение и направили уголовное дело в суд.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

О важных для каждого свердловчанина событиях — в Telegram-канале «Екатское чтиво». Подпишитесь, жмите на ссылку.

Житель Асбеста (Свердловская область), задержанный с 11 килограммами наркотиков при попытке сбыта, является фигурантом еще двух уголовных дел. В материалах одного из них имеется 95 эпизодов сбыта синтетических препаратов, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «На след подозреваемого в незаконном обороте наркотиков вышли сотрудники полиции Пышмы сельской в ходе реализации оперативной информации. Спецоперация по его задержанию проводилась на парковке кафе „Арго“. Сопротивление он оказать не успел, расследование махинаций вели специалисты Главного следственного управления свердловского главка МВД. В ходе допросов наркодилер вел себя как известный киногерой Фокс из фильма „Место встречи изменить нельзя“, отвечая на все вопросы полицейских: „Ну, доказывай начальник“», — рассказывает полковник Горелых. У мужчины уже были проблемы с законом — первое преступление он совершил в 18 лет, причинив человеку тяжкий вред здоровью. Судимость уже погашена. Одновременно с уголовным делом о попытке сбыта наркотиков в Асбесте, мужчина проходит подследственным еще в одном громком деле, который будет рассматривать Курганский суд. «Там в материалах имеется 95 криминальных эпизодов, связанных со сбытом синтетических препаратов. Кроме того он подозревается еще и в легализации денежных средств, добытых преступным путем. В совокупности ему может грозить до 20 лет „курорта“ в одном из пенитенциарных учреждений системы ГУФСИН», — отметил полковник Валерий Горелых. Свердловчанин был задержан 23 октября 2022 года. Он купил крупную партию наркотиков у поставщика, а затем стал расфасовывать на маленькие порции. В этот момент его задержали. Мужчине предъявили обвинение и направили уголовное дело в суд.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...