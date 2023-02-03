Задержанный с 11 кг мефедрона свердловчанин связан еще с 95 эпизодами сбыта

03 февраля 2023 в 19:44 Размер текста - 17 +

Задержанный свердловчанин также является подследственным еще в одном громком деле Фото: Денис Моргунов © URA.RU Житель Асбеста (Свердловская область), задержанный с 11 килограммами наркотиков при попытке сбыта, является фигурантом еще двух уголовных дел. В материалах одного из них имеется 95 эпизодов сбыта синтетических препаратов, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «На след подозреваемого в незаконном обороте наркотиков вышли сотрудники полиции Пышмы сельской в ходе реализации оперативной информации. Спецоперация по его задержанию проводилась на парковке кафе „Арго“. Сопротивление он оказать не успел, расследование махинаций вели специалисты Главного следственного управления свердловского главка МВД. В ходе допросов наркодилер вел себя как известный киногерой Фокс из фильма „Место встречи изменить нельзя“, отвечая на все вопросы полицейских: „Ну, доказывай начальник“», — рассказывает полковник Горелых. У мужчины уже были проблемы с законом — первое преступление он совершил в 18 лет, причинив человеку тяжкий вред здоровью. Судимость уже погашена. Одновременно с уголовным делом о попытке сбыта наркотиков в Асбесте, мужчина проходит подследственным еще в одном громком деле, который будет рассматривать Курганский суд. «Там в материалах имеется 95 криминальных эпизодов, связанных со сбытом синтетических препаратов. Кроме того он подозревается еще и в легализации денежных средств, добытых преступным путем. В совокупности ему может грозить до 20 лет „курорта“ в одном из пенитенциарных учреждений системы ГУФСИН», — отметил полковник Валерий Горелых. Свердловчанин был задержан 23 октября 2022 года. Он купил крупную партию наркотиков у поставщика, а затем стал расфасовывать на маленькие порции. В этот момент его задержали. Мужчине предъявили обвинение и направили уголовное дело в суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Житель Асбеста (Свердловская область), задержанный с 11 килограммами наркотиков при попытке сбыта, является фигурантом еще двух уголовных дел. В материалах одного из них имеется 95 эпизодов сбыта синтетических препаратов, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. «На след подозреваемого в незаконном обороте наркотиков вышли сотрудники полиции Пышмы сельской в ходе реализации оперативной информации. Спецоперация по его задержанию проводилась на парковке кафе „Арго“. Сопротивление он оказать не успел, расследование махинаций вели специалисты Главного следственного управления свердловского главка МВД. В ходе допросов наркодилер вел себя как известный киногерой Фокс из фильма „Место встречи изменить нельзя“, отвечая на все вопросы полицейских: „Ну, доказывай начальник“», — рассказывает полковник Горелых. У мужчины уже были проблемы с законом — первое преступление он совершил в 18 лет, причинив человеку тяжкий вред здоровью. Судимость уже погашена. Одновременно с уголовным делом о попытке сбыта наркотиков в Асбесте, мужчина проходит подследственным еще в одном громком деле, который будет рассматривать Курганский суд. «Там в материалах имеется 95 криминальных эпизодов, связанных со сбытом синтетических препаратов. Кроме того он подозревается еще и в легализации денежных средств, добытых преступным путем. В совокупности ему может грозить до 20 лет „курорта“ в одном из пенитенциарных учреждений системы ГУФСИН», — отметил полковник Валерий Горелых. Свердловчанин был задержан 23 октября 2022 года. Он купил крупную партию наркотиков у поставщика, а затем стал расфасовывать на маленькие порции. В этот момент его задержали. Мужчине предъявили обвинение и направили уголовное дело в суд.