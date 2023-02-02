02 февраля 2023

В ХМАО перевозчик опасных грузов четыре года ездил по поддельным документам

© Служба новостей «URA.RU»
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Водителя с поддельным удостоверением поймали сотрудники ДПС Фото:

В Нягани возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего сотрудника транспортной компании. Пресс-служба УМВД по ХМАО опубликовала на официальном сайте ведомства сообщение, что мужчину подозревают в подделке свидетельства, которое разрешает перевозить опасные грузы.

«По факту подделки документа возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Нягани. При проверке документов госавтоинспекторами мужчина предоставил поддельное свидетельство ДОПОГ, которое разрешает перевозить опасные грузы. Установлено, что подозреваемый является сотрудником одной из транспортных компаний», — сообщает ведомство.

Водитель рассказал полицейским, что не хотел выезжать из города для обновления документов. «Поэтому купил удостоверение онлайн без дополнительного обучения, заплатив за него 15 тысяч рублей. Свидетельство ДОПОГ у него было, срок действия истек в 2019 году. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ», — добавили в пресс-службе.

Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до года. Задерживать его не стали, в отношении фигуранта избрана мера пресечения — обязательство о явке.

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В Нягани возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего сотрудника транспортной компании. Пресс-служба УМВД по ХМАО опубликовала на официальном сайте ведомства сообщение, что мужчину подозревают в подделке свидетельства, которое разрешает перевозить опасные грузы. «По факту подделки документа возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Нягани. При проверке документов госавтоинспекторами мужчина предоставил поддельное свидетельство ДОПОГ, которое разрешает перевозить опасные грузы. Установлено, что подозреваемый является сотрудником одной из транспортных компаний», — сообщает ведомство. Водитель рассказал полицейским, что не хотел выезжать из города для обновления документов. «Поэтому купил удостоверение онлайн без дополнительного обучения, заплатив за него 15 тысяч рублей. Свидетельство ДОПОГ у него было, срок действия истек в 2019 году. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ», — добавили в пресс-службе. Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до года. Задерживать его не стали, в отношении фигуранта избрана мера пресечения — обязательство о явке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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