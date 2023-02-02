В ХМАО перевозчик опасных грузов четыре года ездил по поддельным документам

В Нягани возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего сотрудника транспортной компании. Пресс-служба УМВД по ХМАО опубликовала на официальном сайте ведомства сообщение, что мужчину подозревают в подделке свидетельства, которое разрешает перевозить опасные грузы.
«По факту подделки документа возбуждено уголовное дело в отношении 58-летнего жителя Нягани. При проверке документов госавтоинспекторами мужчина предоставил поддельное свидетельство ДОПОГ, которое разрешает перевозить опасные грузы. Установлено, что подозреваемый является сотрудником одной из транспортных компаний», — сообщает ведомство.
Водитель рассказал полицейским, что не хотел выезжать из города для обновления документов. «Поэтому купил удостоверение онлайн без дополнительного обучения, заплатив за него 15 тысяч рублей. Свидетельство ДОПОГ у него было, срок действия истек в 2019 году. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ», — добавили в пресс-службе.
Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до года. Задерживать его не стали, в отношении фигуранта избрана мера пресечения — обязательство о явке.
О важных для каждого югорчанина событиях — в Telegram-канале «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, жмите на ссылку.