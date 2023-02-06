Депутатов и партии обвинили в самопиаре на помощи СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В политических партиях ЯНАО происходят внутренние перепалки и скандалы из-за отправки гуманитарной помощи в зону СВО. Как сообщил URA.RU источник в депутатских кругах региона, некоторые представители партий зациклены на своем пиаре, что сильно сказывается на объемах отправленной гумпомощи и сроках ее доставки.

«С одной стороны спецоперация сплотила партии „Единой России“, ЛДПР, КПРФ и „Справедливой России“ на Ямале — все открыли сборы и оказывают гуманитарную помощь. Но ситуация вышла из-под контроля: многие ставят целью не помочь военнослужащим и жителям ДНР и ЛНР, а выставить себя и свою партию в выгодном свете. Дошло до того, что если у ЛДПР есть место в машине для груза и они предлагают „Единой России“ объединиться и взять часть „гуманитарки“ для отправки, те отказываются, несмотря на то, что это сделало бы помощь более эффективной», — сообщил источник URA.RU.

По словам инсайдера, делается это для того, чтобы не делить с другими партиями и депутатами всю «славу». «Многие, кто занимается сбором гуманитарной помощи, даже не следят за тем, куда она ушла и кому досталась. Им главное в соцсетях отчитаться, что это они отправили. А то, что груз до адресата не дошел — мало кого волнует», — добавил источник.

В правительстве ЯНАО URA.RU сообщили, что в регионе работает штаб «Мы вместе», который может объединить помощь, если это понадобится. «Вряд ли в этом вопросе есть место соперничеству. В регионе успешно работает региональный штаб „Мы вместе“, при необходимости он может скоординировать усилия по сбору и отправке помощи. Помощь отправляется регулярно, машины всегда полные», — ответили в правительстве.

В ямальские отделения партий агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщало, что в декабре военнослужащий из ЯНАО пожаловался на депутата областной думы Тюмени Дмитрия Плотникова. Депутат обещал солдатам отправить автомобиль «Нива» и в своих соцсетях обозначил это. Однако автомобиль до ребят не дошел.