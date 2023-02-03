CNBC: санкции против российской нефти полностью провалились

03 февраля 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

Нефтяные санкции ЕС против России не принесли результата, заявил Пол Санки Фото: media.gazprom-neft.ru новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Ограничения, которые вводили страны Запада на экспорт российской нефти, оказались неэффективными. Об этом в интервью телеканалу CNBC рассказал глава аналитической компании Sankey Research Пол Санки. «Потолок цен [на российскую нефть] был изобретен бюрократами с финансовыми образованием. Никто из них на самом деле не разбирается в нефтяных рынках <…>. Она [политика] полностью провалилась», — заявил Пол Санки. Он также рассказал, что скептически относится к ограничениям на экпосрт российских нефтепродуктов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада стали накладывать на экспорт российской нефти ограничения. 3 декабря 2022 года в ЕС согласовали потолок цены на нефть из России. Она установилась на уровне 60 долларов за баррель. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ не будет продавать нефть тем странам, которые закупают сырье по твердым ценам, сообщает RT. Свое решение он узаконил.

Ограничения, которые вводили страны Запада на экспорт российской нефти, оказались неэффективными. Об этом в интервью телеканалу CNBC рассказал глава аналитической компании Sankey Research Пол Санки. «Потолок цен [на российскую нефть] был изобретен бюрократами с финансовыми образованием. Никто из них на самом деле не разбирается в нефтяных рынках <…>. Она [политика] полностью провалилась», — заявил Пол Санки. Он также рассказал, что скептически относится к ограничениям на экпосрт российских нефтепродуктов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. После этого страны Запада стали накладывать на экспорт российской нефти ограничения. 3 декабря 2022 года в ЕС согласовали потолок цены на нефть из России. Она установилась на уровне 60 долларов за баррель. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ не будет продавать нефть тем странам, которые закупают сырье по твердым ценам, сообщает RT. Свое решение он узаконил.