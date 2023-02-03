Глава Росгвардии доложил о росте числа европейских наемников в зоне СВО

В зоне проведения спецоперации фиксируется увеличение количества в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) европейских наемников с хорошей военной подготовкой. Об этом рассказал глава Росгвардии Виктор Золотов.
«Отмечается увеличение числа европейских наемников в зоне проведения спецоперации», — передает слова Золотова «Лента.ру». Он добавил, что наемники демонстрируют приличный уровень подготовки, так как ранее участвовали в боевых действиях в различных странах, но противостоящие им военные Росгвардии имеют более высокий профессионализм.
Ранее сообщалось, что украинские военные обезглавливают погибших наемников для того, чтобы исключить возможность идентификации их национальности. Британские кураторы подготовки украинских диверсантов погибли при артиллерийском ударе Вооруженных сил России в Николаевской области, передает телеканал 360.
Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.