Украинские военные обезглавливают трупы иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Погибших без голов и кистей рук нашли бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске).
«В ходе зачистки районов Артемовска (Бахмута) „музыканты“ обнаружили тела наемников с отрезанными кистями рук и головами», — передает Readovka. Предполагается, что украинские бойцы пытаются таким образом скрыть национальную принадлежность военных. В карманах у погибших были найдены мобильные телефоны, по которым удалось определить, что они наемники из Израиля и Польши.
В украинской армии сражается более трех тысяч иностранных наемников из 50 стран. Весной 2022 года сообщалось, что наемников в рядах ВСУ 20 тысяч. Предположительно, большинство иностранных военных уже вернулось на родину.
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Украинские военные обезглавливают трупы иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Погибших без голов и кистей рук нашли бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске). «В ходе зачистки районов Артемовска (Бахмута) „музыканты“ обнаружили тела наемников с отрезанными кистями рук и головами», — передает Readovka. Предполагается, что украинские бойцы пытаются таким образом скрыть национальную принадлежность военных. В карманах у погибших были найдены мобильные телефоны, по которым удалось определить, что они наемники из Израиля и Польши. В украинской армии сражается более трех тысяч иностранных наемников из 50 стран. Весной 2022 года сообщалось, что наемников в рядах ВСУ 20 тысяч. Предположительно, большинство иностранных военных уже вернулось на родину.