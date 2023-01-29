Readovka: ВСУ в Бахмуте отрезают головы наемникам, чтобы не удалось узнать их национальность

29 января 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

Украинские военные отрезают головы иностранным наемникам, рассказали бойцы ЧВК «Вагнер» Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские военные обезглавливают трупы иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Погибших без голов и кистей рук нашли бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске). «В ходе зачистки районов Артемовска (Бахмута) „музыканты“ обнаружили тела наемников с отрезанными кистями рук и головами», — передает Readovka. Предполагается, что украинские бойцы пытаются таким образом скрыть национальную принадлежность военных. В карманах у погибших были найдены мобильные телефоны, по которым удалось определить, что они наемники из Израиля и Польши. В украинской армии сражается более трех тысяч иностранных наемников из 50 стран. Весной 2022 года сообщалось, что наемников в рядах ВСУ 20 тысяч. Предположительно, большинство иностранных военных уже вернулось на родину.

Украинские военные обезглавливают трупы иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Погибших без голов и кистей рук нашли бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске). «В ходе зачистки районов Артемовска (Бахмута) „музыканты“ обнаружили тела наемников с отрезанными кистями рук и головами», — передает Readovka. Предполагается, что украинские бойцы пытаются таким образом скрыть национальную принадлежность военных. В карманах у погибших были найдены мобильные телефоны, по которым удалось определить, что они наемники из Израиля и Польши. В украинской армии сражается более трех тысяч иностранных наемников из 50 стран. Весной 2022 года сообщалось, что наемников в рядах ВСУ 20 тысяч. Предположительно, большинство иностранных военных уже вернулось на родину.