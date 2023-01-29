Readovka: ВСУ в Бахмуте отрезают головы наемникам, чтобы не удалось узнать их национальность

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Украинские военные отрезают головы иностранным наемникам, рассказали бойцы ЧВК «Вагнер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные обезглавливают трупы иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Погибших без голов и кистей рук нашли бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске).

«В ходе зачистки районов Артемовска (Бахмута) „музыканты“ обнаружили тела наемников с отрезанными кистями рук и головами», — передает Readovka. Предполагается, что украинские бойцы пытаются таким образом скрыть национальную принадлежность военных. В карманах у погибших были найдены мобильные телефоны, по которым удалось определить, что они наемники из Израиля и Польши.

В украинской армии сражается более трех тысяч иностранных наемников из 50 стран. Весной 2022 года сообщалось, что наемников в рядах ВСУ 20 тысяч. Предположительно, большинство иностранных военных уже вернулось на родину.

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Украинские военные обезглавливают трупы иностранных наемников, чтобы их нельзя было опознать. Погибших без голов и кистей рук нашли бойцы ЧВК «Вагнер» в Бахмуте (Артемовске). «В ходе зачистки районов Артемовска (Бахмута) „музыканты“ обнаружили тела наемников с отрезанными кистями рук и головами», — передает Readovka. Предполагается, что украинские бойцы пытаются таким образом скрыть национальную принадлежность военных. В карманах у погибших были найдены мобильные телефоны, по которым удалось определить, что они наемники из Израиля и Польши. В украинской армии сражается более трех тысяч иностранных наемников из 50 стран. Весной 2022 года сообщалось, что наемников в рядах ВСУ 20 тысяч. Предположительно, большинство иностранных военных уже вернулось на родину.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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