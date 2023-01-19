Курганскому врачу, который спас сотни жизней, хотят присвоить почетное звание

В Курганской области собираются присвоить почетное звание детскому хирургу Грачику Дохоляну

Перед юбилеем Курганской области власти готовят документы на присвоение почетного звания детскому хирургу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Детскому хирургу областной больницы «Красного Креста», заслуженному врачу России Грачику Дохоляну, который ушел из жизни в прошлом году, хотят присвоить звание «Почетного гражданина Курганской области». Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«В этом году приняли решение направить документы на присвоение звания „Почетного гражданина Курганской области“ и известному земляку, покинувшему нас в прошлом году, детскому хирургу Грачику Дохоляну. Он до последних дней работал на людей. Лечил ребятишек, спасал жизни», — сообщил Шумков. Губернатор добавил, что предложения по присвоению почетного звания традиционно готовят перед днем рождения региона. В этом году Курганской области исполняет 80 лет.

Заслуженный врач России Грачик Дохолян скончался в реанимации 19 декабря от тяжелой болезни. Коллеги высоко ценили профессионализм врача и его человеческие качества. Он спас сотни жизней детей. Дохолян проработал хирургом более 40 лет. Прощание с ним прошло в Свято-Троицком соборе 21 декабря.