Пермские власти готовы работать над музеем спецоперации

03 февраля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Патриотическое воспитание сейчас в приоритете властей Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Минкультуры Пермского края готово откликнуться на поддержанную президентом РФ Владимиром Путиным идею о создании музеев спецоперации. В ведомстве URA.RU пояснили, что хоть это и недешево, опыт музейной работы по теме СВО в Перми есть. «Министерство всегда готово обсуждать творческие инициативы. Создание музея — долгий и дорогостоящий процесс, но в регионе уже были примеры экспозиций, связанных с СВО», — сообщили URA.RU в минкульте. Выставки уже работали в пермском филиале исторического парка «Россия — моя история». В будущем планируются новые. Идею о создании региональных музеев спецоперации РФ на Украине 2 февраля озвучил на встрече Путина с представителями патриотических и молодежных организаций замкомандира поискового отряда «Новгородец» Анатолий Севостьянов. Глава государства одобрил предложение: «Конечно, нужно это делать, и я с удовольствием поддержу». Спецоперация РФ на Украине началась в феврале 2022 года. Путин называл ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии официального Киева.

Минкультуры Пермского края готово откликнуться на поддержанную президентом РФ Владимиром Путиным идею о создании музеев спецоперации. В ведомстве URA.RU пояснили, что хоть это и недешево, опыт музейной работы по теме СВО в Перми есть. «Министерство всегда готово обсуждать творческие инициативы. Создание музея — долгий и дорогостоящий процесс, но в регионе уже были примеры экспозиций, связанных с СВО», — сообщили URA.RU в минкульте. Выставки уже работали в пермском филиале исторического парка «Россия — моя история». В будущем планируются новые. Идею о создании региональных музеев спецоперации РФ на Украине 2 февраля озвучил на встрече Путина с представителями патриотических и молодежных организаций замкомандира поискового отряда «Новгородец» Анатолий Севостьянов. Глава государства одобрил предложение: «Конечно, нужно это делать, и я с удовольствием поддержу». Спецоперация РФ на Украине началась в феврале 2022 года. Путин называл ее вынужденной мерой, направленной на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии официального Киева.