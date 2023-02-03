Ушел из жизни модельер Пако Рабан

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Модельер скончался на 89-м году жизни Фото:

Французский модельер Пако Рабан скончался на 89-м году жизни. Француз является основателем собственного дома высокой моды Paco Rabanne.

«Великий модельер, парфюмер и бизнесмен Пако Рабанн скончался в Портсолле», — сообщает французское издание Le Telegramme. Художник, внесший существенный вклад в мир моды, ушел из жизни в своем личном доме.

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Французский модельер Пако Рабан скончался на 89-м году жизни. Француз является основателем собственного дома высокой моды Paco Rabanne. «Великий модельер, парфюмер и бизнесмен Пако Рабанн скончался в Портсолле», — сообщает французское издание Le Telegramme. Художник, внесший существенный вклад в мир моды, ушел из жизни в своем личном доме.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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