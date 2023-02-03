Глава Минпромторга Мантуров проверил исполнение оборонного заказа заводами Челябинска. Фото

03 февраля 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Возможности челябинских предприятий представили Денису Мантурову полпред Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прибыл в Челябинскую область с рабочим визитом 3 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Вице-премьер РФ ознакомился с несколькими предприятиями, исполняющими военные заказы. «Сегодня в Челябинске вице-премьер правительства России Денис Мантуров. Проверили работу нескольких наших промышленных предприятий, которые сейчас выполняют государственный оборонный заказ. Работа оценена положительно», — написал Текслер в своем telegram-канале. Он добавил, что все предприятия, которые были проинспектированы, освоили новую номенклатуру изделий и выполняют военные заказы качественно и в оговоренные сроки. В поездке вице-премьера сопровождал также полпред президента в УрФО Владимир Якушев. Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области Вице-премьер Денис Мантуров (слева) в беседе с полпредом Владимром Якушевым (в центре) и губернатором Алексеем Текслером высоко оценил усилия челябинских промышленников Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прибыл в Челябинскую область с рабочим визитом 3 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Вице-премьер РФ ознакомился с несколькими предприятиями, исполняющими военные заказы. «Сегодня в Челябинске вице-премьер правительства России Денис Мантуров. Проверили работу нескольких наших промышленных предприятий, которые сейчас выполняют государственный оборонный заказ. Работа оценена положительно», — написал Текслер в своем telegram-канале. Он добавил, что все предприятия, которые были проинспектированы, освоили новую номенклатуру изделий и выполняют военные заказы качественно и в оговоренные сроки. В поездке вице-премьера сопровождал также полпред президента в УрФО Владимир Якушев.