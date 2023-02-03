Глава Минпромторга Мантуров проверил исполнение оборонного заказа заводами Челябинска. Фото

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Возможности челябинских предприятий представили Денису Мантурову полпред Владимир Якушев и губернатор Алексей Текслер Фото:

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прибыл в Челябинскую область с рабочим визитом 3 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Вице-премьер РФ ознакомился с несколькими предприятиями, исполняющими военные заказы.

«Сегодня в Челябинске вице-премьер правительства России Денис Мантуров. Проверили работу нескольких наших промышленных предприятий, которые сейчас выполняют государственный оборонный заказ. Работа оценена положительно», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Он добавил, что все предприятия, которые были проинспектированы, освоили новую номенклатуру изделий и выполняют военные заказы качественно и в оговоренные сроки. В поездке вице-премьера сопровождал также полпред президента в УрФО Владимир Якушев.

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Вице-премьер Денис Мантуров (слева) в беседе с полпредом Владимром Якушевым (в центре) и губернатором Алексеем Текслером высоко оценил усилия челябинских промышленников
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Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров прибыл в Челябинскую область с рабочим визитом 3 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Текслер. Вице-премьер РФ ознакомился с несколькими предприятиями, исполняющими военные заказы. «Сегодня в Челябинске вице-премьер правительства России Денис Мантуров. Проверили работу нескольких наших промышленных предприятий, которые сейчас выполняют государственный оборонный заказ. Работа оценена положительно», — написал Текслер в своем telegram-канале. Он добавил, что все предприятия, которые были проинспектированы, освоили новую номенклатуру изделий и выполняют военные заказы качественно и в оговоренные сроки. В поездке вице-премьера сопровождал также полпред президента в УрФО Владимир Якушев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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