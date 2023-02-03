Фронтовая сводка за неделю: в Угледаре идут уличные бои, ВСУ штурмуют левый берег Днепра

ВС России пресекла две попытки ВСУ перейти на левый берег Днепра, сообщает Сергей Саблин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Угледаре продолжаются уличные бои. За неделю на херсонском направлении ВСУ пытались два раза высадиться на левый берег Днепра. URA.RU, совместно с военными корреспондентами, приводит главные новости о спецоперации за неделю в своей фронтовой сводке.
- По словам военного корреспондента URA.RU Евгения Линина, на угледарском направлении фронт стабилизирован. Сейчас продолжаются уличные бои в Угледаре. Также Россия освободила село Водяное. ВС РФ находятся в 5 км от Часова Яра. Этот населенный пункт выступает логистическим центром снабжения ВСУ.
- ВСУ за неделю два раза пытались перейти на левый берег Днепра. Однако вся живая сила и техника противника была уничтожена. Об этом сообщил спецкор URA.RU Сергей Саблин.
- Армия России смогла занять на запорожском направлении более выгодные позиции. С них российские бойцы ведут оппозиционную борьбу с ВСУ, отмечает Саблин.
- Армия России ведет постоянную контрбатарейную борьбу с ВСУ. Саблин уточнил, что в ходе нее уничтожено до роты противника и более 10 единиц техники.
- Обстановка на северо-западе ЛНР остается напряженной. Основные бои практически идут вдоль трассы Кременная-Сватово, которая полностью контролируется ВС России. Об этом сообщил спецкор URA.RU Николай Кислов.
Россия начала специальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Президент отмечал, что целями СВО являются: защита мирного население Донбасса от действий киевских властей, а также уменьшение влияния НАТО на границах с Россией.
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