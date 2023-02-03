03 февраля 2023

Российский сенатор высказался о второй волне мобилизации в РФ

Сенатор Бондарев: очередная мобилизация в РФ не предвидится
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Сенатор Бондарев: необходимости в бессрочной, краткосрочной, неожиданной мобилизации нет Фото:
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Мобилизация в России

Необходимости в бессрочной, краткосрочной, неожиданной мобилизации нет. Об этом заявил герой России, генерал-полковник, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.

«Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу», — сказал Бондарев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Кремле высказались касаемо второй волны мобилизации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких новаций не предусмотрено.

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Необходимости в бессрочной, краткосрочной, неожиданной мобилизации нет. Об этом заявил герой России, генерал-полковник, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу», — сказал Бондарев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в Кремле высказались касаемо второй волны мобилизации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких новаций не предусмотрено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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