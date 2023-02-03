Российский сенатор высказался о второй волне мобилизации в РФ Сенатор Бондарев: очередная мобилизация в РФ не предвидится 04 февраля 2023 в 00:45 Размер текста - 17 + Сенатор Бондарев: необходимости в бессрочной, краткосрочной, неожиданной мобилизации нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Необходимости в бессрочной, краткосрочной, неожиданной мобилизации нет. Об этом заявил герой России, генерал-полковник, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу», — сказал Бондарев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в Кремле высказались касаемо второй волны мобилизации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких новаций не предусмотрено. Необходимости в бессрочной, краткосрочной, неожиданной мобилизации нет. Об этом заявил герой России, генерал-полковник, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев. «Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу», — сказал Бондарев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24». Ранее в Кремле высказались касаемо второй волны мобилизации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких новаций не предусмотрено. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям