Российский сенатор высказался о второй волне мобилизации в РФ

Сенатор Бондарев: необходимости в бессрочной, краткосрочной, неожиданной мобилизации нет
новость из сюжетаМобилизация в России
Необходимости в бессрочной, краткосрочной, неожиданной мобилизации нет. Об этом заявил герой России, генерал-полковник, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
«Вопрос очередной мобилизации — бессрочной, краткосрочной или неожиданной — я пока не вижу», — сказал Бондарев. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее в Кремле высказались касаемо второй волны мобилизации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, никаких новаций не предусмотрено.
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