В Екатеринбурге коляску с ребенком зажало в дверях трамвая. Фото

04 февраля 2023 в 03:22 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел 3 февраля на остановке «Машиностроителей» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге 3 февраля около 15:50 водитель трамвая №23 на остановке «Машиностроителей» закрыл двери в тот момент, когда выходила женщина с коляской, в которой находился ребенок. В итоге коляску зажало в дверях, так трамвай проехал 32 метра, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель трамвая не убедился в безопасном выходе пассажиров и закрыл двери вагона, зажав детскую коляску с ребенком. Так трамвай протащил коляску на 32 метра», — говорится в сообщении. Ребенок получил травму лица. Трамваем управлял 33-летний мужчина, который только проходит стажировку. Его контролировал опытный инструктор. Мама ребенка пояснила сотрудникам ГИБДД, что она выносила коляску из трамвая и в этот момент дверь вагона закрылась, трамвай поехал, коляска перевернулась, а ребенок упал. По словам водителя-стажера, он посмотрел, что пассажиры вышли, но ребенка не заметил и закрыл дверь. «Водитель остановил трамвай, когда услышал крики женщины», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия. Инцидент произошел 3 февраля около 15:50 Фото: ГИБДД по Екатеринбургу Трамвай протащил зажатую в дверях коляску на 32 метра Фото: ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 3 февраля около 15:50 водитель трамвая №23 на остановке «Машиностроителей» закрыл двери в тот момент, когда выходила женщина с коляской, в которой находился ребенок. В итоге коляску зажало в дверях, так трамвай проехал 32 метра, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель трамвая не убедился в безопасном выходе пассажиров и закрыл двери вагона, зажав детскую коляску с ребенком. Так трамвай протащил коляску на 32 метра», — говорится в сообщении. Ребенок получил травму лица. Трамваем управлял 33-летний мужчина, который только проходит стажировку. Его контролировал опытный инструктор. Мама ребенка пояснила сотрудникам ГИБДД, что она выносила коляску из трамвая и в этот момент дверь вагона закрылась, трамвай поехал, коляска перевернулась, а ребенок упал. По словам водителя-стажера, он посмотрел, что пассажиры вышли, но ребенка не заметил и закрыл дверь. «Водитель остановил трамвай, когда услышал крики женщины», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.