03 февраля 2023

В Екатеринбурге коляску с ребенком зажало в дверях трамвая. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ветреная погода в Екатеринбурге. Екатеринбург , пассажиры, трамвай
Инцидент произошел 3 февраля на остановке «Машиностроителей» Фото:

В Екатеринбурге 3 февраля около 15:50 водитель трамвая №23 на остановке «Машиностроителей» закрыл двери в тот момент, когда выходила женщина с коляской, в которой находился ребенок. В итоге коляску зажало в дверях, так трамвай проехал 32 метра, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу.

«Водитель трамвая не убедился в безопасном выходе пассажиров и закрыл двери вагона, зажав детскую коляску с ребенком. Так трамвай протащил коляску на 32 метра», — говорится в сообщении. Ребенок получил травму лица.

Трамваем управлял 33-летний мужчина, который только проходит стажировку. Его контролировал опытный инструктор. Мама ребенка пояснила сотрудникам ГИБДД, что она выносила коляску из трамвая и в этот момент дверь вагона закрылась, трамвай поехал, коляска перевернулась, а ребенок упал.

По словам водителя-стажера, он посмотрел, что пассажиры вышли, но ребенка не заметил и закрыл дверь. «Водитель остановил трамвай, когда услышал крики женщины», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.

Инцидент произошел 3 февраля около 15:50
Фото:
Трамвай протащил зажатую в дверях коляску на 32 метра
Фото:

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В Екатеринбурге 3 февраля около 15:50 водитель трамвая №23 на остановке «Машиностроителей» закрыл двери в тот момент, когда выходила женщина с коляской, в которой находился ребенок. В итоге коляску зажало в дверях, так трамвай проехал 32 метра, сообщили URA.RU в ГИБДД по Екатеринбургу. «Водитель трамвая не убедился в безопасном выходе пассажиров и закрыл двери вагона, зажав детскую коляску с ребенком. Так трамвай протащил коляску на 32 метра», — говорится в сообщении. Ребенок получил травму лица. Трамваем управлял 33-летний мужчина, который только проходит стажировку. Его контролировал опытный инструктор. Мама ребенка пояснила сотрудникам ГИБДД, что она выносила коляску из трамвая и в этот момент дверь вагона закрылась, трамвай поехал, коляска перевернулась, а ребенок упал. По словам водителя-стажера, он посмотрел, что пассажиры вышли, но ребенка не заметил и закрыл дверь. «Водитель остановил трамвай, когда услышал крики женщины», — уточнили в ведомстве. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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