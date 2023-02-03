03 февраля 2023
02 февраля 2023

Стали известны основные направления перелетов жителей ЯНАО в майские праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт вакцинации от COVID-19 в международном аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, багаж, пассажир, приезжие, чемодан, командировка, отпуск, путешествие
Перелет из Ноябрьска в Москву является самым бюджетным Фото:

Жители ЯНАО на майские праздники планируют перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Омск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру.

«Путешественники из ЯНАО планируют перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Омск», — сообщают аналитики Туту.ру, изучив статистику сервиса. Минимальная стоимость перелета в Сочи из аэропортов Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя варьируется от 13 126 до 13 145 рублей. Бюджетнее всего в столицу России ямальцы смогут отправиться из Ноябрьска. Стоимость авиабилета начинается от 7 707 рублей. Перелет в Тюмень дороже всего будет стоить для жителей Нового Уренгоя — от 12 745 рублей. Стоит отметить, что по некоторым направления рейсы совершаются в определенные дни.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО назвали дорогие и дешевые авианаправления. В феврале среди популярных направлений у авиапассажиров из Салехарда и Нового Уренгоя (ЯНАО) самыми дорогими стали Казань и Санкт-Петербург, дешевыми — Екатеринбург и Махачкала.

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Жители ЯНАО на майские праздники планируют перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Омск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру. «Путешественники из ЯНАО планируют перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Омск», — сообщают аналитики Туту.ру, изучив статистику сервиса. Минимальная стоимость перелета в Сочи из аэропортов Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя варьируется от 13 126 до 13 145 рублей. Бюджетнее всего в столицу России ямальцы смогут отправиться из Ноябрьска. Стоимость авиабилета начинается от 7 707 рублей. Перелет в Тюмень дороже всего будет стоить для жителей Нового Уренгоя — от 12 745 рублей. Стоит отметить, что по некоторым направления рейсы совершаются в определенные дни. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО назвали дорогие и дешевые авианаправления. В феврале среди популярных направлений у авиапассажиров из Салехарда и Нового Уренгоя (ЯНАО) самыми дорогими стали Казань и Санкт-Петербург, дешевыми — Екатеринбург и Махачкала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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