Стали известны основные направления перелетов жителей ЯНАО в майские праздники

04 февраля 2023 в 06:50 Размер текста - 17 +

Перелет из Ноябрьска в Москву является самым бюджетным Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители ЯНАО на майские праздники планируют перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Омск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру. «Путешественники из ЯНАО планируют перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Омск», — сообщают аналитики Туту.ру, изучив статистику сервиса. Минимальная стоимость перелета в Сочи из аэропортов Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя варьируется от 13 126 до 13 145 рублей. Бюджетнее всего в столицу России ямальцы смогут отправиться из Ноябрьска. Стоимость авиабилета начинается от 7 707 рублей. Перелет в Тюмень дороже всего будет стоить для жителей Нового Уренгоя — от 12 745 рублей. Стоит отметить, что по некоторым направления рейсы совершаются в определенные дни. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО назвали дорогие и дешевые авианаправления. В феврале среди популярных направлений у авиапассажиров из Салехарда и Нового Уренгоя (ЯНАО) самыми дорогими стали Казань и Санкт-Петербург, дешевыми — Екатеринбург и Махачкала.

Жители ЯНАО на майские праздники планируют перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Омск. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса путешествий Туту.ру. «Путешественники из ЯНАО планируют перелеты в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Тюмень и Омск», — сообщают аналитики Туту.ру, изучив статистику сервиса. Минимальная стоимость перелета в Сочи из аэропортов Салехарда, Ноябрьска, Надыма и Нового Уренгоя варьируется от 13 126 до 13 145 рублей. Бюджетнее всего в столицу России ямальцы смогут отправиться из Ноябрьска. Стоимость авиабилета начинается от 7 707 рублей. Перелет в Тюмень дороже всего будет стоить для жителей Нового Уренгоя — от 12 745 рублей. Стоит отметить, что по некоторым направления рейсы совершаются в определенные дни. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО назвали дорогие и дешевые авианаправления. В феврале среди популярных направлений у авиапассажиров из Салехарда и Нового Уренгоя (ЯНАО) самыми дорогими стали Казань и Санкт-Петербург, дешевыми — Екатеринбург и Махачкала.