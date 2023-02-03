03 февраля 2023
02 февраля 2023

Тюменские силовики навестили двухлетнего ребенка, на которого напала бойцовская собака

© Служба новостей «URA.RU»
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Второе здание муниципального детского сада № 437 в микрорайоне Солнечный. Екатеринбург, детский сад, машинки игрушки, дошкольное учреждение, машинка, детский садик
Силовики вручили ребенку игрушки и пожелали скорейшего выздоровления Фото:

В Тюмени силовики навестили двухлетнего тюменца, на которого ранее напала бойцовская собака в лифте многоэтажного дома. Офицеры вручили ребенку игрушки и пожелали выздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

«Офицеры ведомства не могли остаться равнодушными к произошедшей трагедии. И.о. руководителя следственного отдела по Ленинскому АО города Тюмень Евгений Менщиков и инспектор (по кадрам) СУ СК РФ по Тюменской области Оксана Абрамовская навестили малыша, пожелали ему скорейшего выздоровления и подарили игрушки», — сообщили в telegram-канале ведомства. Отмечается, что мальчика недавно выписали из больницы.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени бойцовская собака покусала за лицо ребенка. Инцидент произошел в лифте одной из многоэтажек. На хозяина собаки возбудили уголовное дело. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием.

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В Тюмени силовики навестили двухлетнего тюменца, на которого ранее напала бойцовская собака в лифте многоэтажного дома. Офицеры вручили ребенку игрушки и пожелали выздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. «Офицеры ведомства не могли остаться равнодушными к произошедшей трагедии. И.о. руководителя следственного отдела по Ленинскому АО города Тюмень Евгений Менщиков и инспектор (по кадрам) СУ СК РФ по Тюменской области Оксана Абрамовская навестили малыша, пожелали ему скорейшего выздоровления и подарили игрушки», — сообщили в telegram-канале ведомства. Отмечается, что мальчика недавно выписали из больницы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени бойцовская собака покусала за лицо ребенка. Инцидент произошел в лифте одной из многоэтажек. На хозяина собаки возбудили уголовное дело. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием.
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