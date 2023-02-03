Тюменские силовики навестили двухлетнего ребенка, на которого напала бойцовская собака

04 февраля 2023 в 09:52 Размер текста - 17 +

Силовики вручили ребенку игрушки и пожелали скорейшего выздоровления Фото: Анна Майорова © URA.RU В Тюмени силовики навестили двухлетнего тюменца, на которого ранее напала бойцовская собака в лифте многоэтажного дома. Офицеры вручили ребенку игрушки и пожелали выздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. «Офицеры ведомства не могли остаться равнодушными к произошедшей трагедии. И.о. руководителя следственного отдела по Ленинскому АО города Тюмень Евгений Менщиков и инспектор (по кадрам) СУ СК РФ по Тюменской области Оксана Абрамовская навестили малыша, пожелали ему скорейшего выздоровления и подарили игрушки», — сообщили в telegram-канале ведомства. Отмечается, что мальчика недавно выписали из больницы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени бойцовская собака покусала за лицо ребенка. Инцидент произошел в лифте одной из многоэтажек. На хозяина собаки возбудили уголовное дело. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием.

В Тюмени силовики навестили двухлетнего тюменца, на которого ранее напала бойцовская собака в лифте многоэтажного дома. Офицеры вручили ребенку игрушки и пожелали выздоровления. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области. «Офицеры ведомства не могли остаться равнодушными к произошедшей трагедии. И.о. руководителя следственного отдела по Ленинскому АО города Тюмень Евгений Менщиков и инспектор (по кадрам) СУ СК РФ по Тюменской области Оксана Абрамовская навестили малыша, пожелали ему скорейшего выздоровления и подарили игрушки», — сообщили в telegram-канале ведомства. Отмечается, что мальчика недавно выписали из больницы. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени бойцовская собака покусала за лицо ребенка. Инцидент произошел в лифте одной из многоэтажек. На хозяина собаки возбудили уголовное дело. Позднее глава СК РФ Александр Бастрыкин заинтересовался происшествием.