Газманов объяснил, почему не участвует в спецоперации на Украине

Газманов заявил, что не едет на фронт, так как полезен исполнением своих песен

04 февраля 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Олег Газманов заявил, что готов поехать в зону СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российский певец Олег Газманов не участвует в спецоперации, так как полезен России, исполняя свои песни. Тем не менее исполнитель заявил, что в любой момент готов взять оружие и отправиться на фронт. «Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни », — заявил Олег Газманов в интервью с Борисом Корчевниковым. Его слова приводит Pravda.Ru. Ранее сообщалось, что Газманов посетил Донбасс. Он давал концерт в Донецке, куда пришло порядка 50 тысяч человек, сообщает «Царьград». Также сообщалось, что Генпрокуратура Украины объявила музыканта в международный розыск. Причиной тому стало обвинение в том, что певец посягнул на территориальную целостность страны, напоминает «Утро.ру». Позже СМИ написали о том, что исполнитель получил грант на 17 миллионов рублей для создания интернет-базы патриотических песен. Однако певец опроверг эту информацию, заявив что никаких средств от государства он не получал.

Российский певец Олег Газманов не участвует в спецоперации, так как полезен России, исполняя свои песни. Тем не менее исполнитель заявил, что в любой момент готов взять оружие и отправиться на фронт. «Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни», — заявил Олег Газманов в интервью с Борисом Корчевниковым. Его слова приводит Pravda.Ru. Ранее сообщалось, что Газманов посетил Донбасс. Он давал концерт в Донецке, куда пришло порядка 50 тысяч человек, сообщает «Царьград». Также сообщалось, что Генпрокуратура Украины объявила музыканта в международный розыск. Причиной тому стало обвинение в том, что певец посягнул на территориальную целостность страны, напоминает «Утро.ру». Позже СМИ написали о том, что исполнитель получил грант на 17 миллионов рублей для создания интернет-базы патриотических песен. Однако певец опроверг эту информацию, заявив что никаких средств от государства он не получал.