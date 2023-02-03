Газманов объяснил, почему не участвует в спецоперации на Украине

Российский певец Олег Газманов не участвует в спецоперации, так как полезен России, исполняя свои песни. Тем не менее исполнитель заявил, что в любой момент готов взять оружие и отправиться на фронт.
«Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни», — заявил Олег Газманов в интервью с Борисом Корчевниковым. Его слова приводит Pravda.Ru.
Ранее сообщалось, что Газманов посетил Донбасс. Он давал концерт в Донецке, куда пришло порядка 50 тысяч человек, сообщает «Царьград». Также сообщалось, что Генпрокуратура Украины объявила музыканта в международный розыск. Причиной тому стало обвинение в том, что певец посягнул на территориальную целостность страны, напоминает «Утро.ру». Позже СМИ написали о том, что исполнитель получил грант на 17 миллионов рублей для создания интернет-базы патриотических песен. Однако певец опроверг эту информацию, заявив что никаких средств от государства он не получал.
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Российский певец Олег Газманов не участвует в спецоперации, так как полезен России, исполняя свои песни. Тем не менее исполнитель заявил, что в любой момент готов взять оружие и отправиться на фронт. «Мне 71 год. Если Родина прикажет, я возьму автомат и пойду. Но сейчас полезен тем, что пою свои песни», — заявил Олег Газманов в интервью с Борисом Корчевниковым. Его слова приводит Pravda.Ru. Ранее сообщалось, что Газманов посетил Донбасс. Он давал концерт в Донецке, куда пришло порядка 50 тысяч человек, сообщает «Царьград». Также сообщалось, что Генпрокуратура Украины объявила музыканта в международный розыск. Причиной тому стало обвинение в том, что певец посягнул на территориальную целостность страны, напоминает «Утро.ру». Позже СМИ написали о том, что исполнитель получил грант на 17 миллионов рублей для создания интернет-базы патриотических песен. Однако певец опроверг эту информацию, заявив что никаких средств от государства он не получал.