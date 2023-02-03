В ЯНАО бывшего сотрудника нефтяной компании осудили за коммерческий подкуп

04 февраля 2023 в 10:38 Размер текста - 17 +

Суд назначил штраф бывшему сотруднику «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Ноябрьске (ЯНАО) бывший сотрудник «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» судом признан виновным в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщили в СУ СКР по ЯНАО. «Начальник транспортного участка компании, предоставляющей услуги, зная, что в период с 2019 по 2022 год автотранспортные услуги для акционерного общества фактически не осуществлялись в полном объеме, действуя в интересах юридического лица, передал должностному лицу акционерного общества, в обязанности которого входило согласование и подписание путевых листов на осуществленные рейсы, в качестве коммерческого подкупа денежные средства на общую сумму 800 тысяч рублей», — сообщили в СК. Мужчина сотрудничал со следствием, уголовное преследование прекращено. Суд назначил экс-сотруднику штраф. Ранее работнику одной из крупных нефтегазовых компаний в ЯНАО было предъявлено обвинение по делу о коммерческом подкупе на общую сумму более полумиллиона рублей. Сотрудник компании, у которой предприятие заказывало автотранспортные услуги, доплачивал своему подельнику за подтверждение якобы выполненных работ.

В Ноябрьске (ЯНАО) бывший сотрудник «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» судом признан виновным в получении коммерческого подкупа. Об этом сообщили в СУ СКР по ЯНАО. «Начальник транспортного участка компании, предоставляющей услуги, зная, что в период с 2019 по 2022 год автотранспортные услуги для акционерного общества фактически не осуществлялись в полном объеме, действуя в интересах юридического лица, передал должностному лицу акционерного общества, в обязанности которого входило согласование и подписание путевых листов на осуществленные рейсы, в качестве коммерческого подкупа денежные средства на общую сумму 800 тысяч рублей», — сообщили в СК. Мужчина сотрудничал со следствием, уголовное преследование прекращено. Суд назначил экс-сотруднику штраф. Ранее работнику одной из крупных нефтегазовых компаний в ЯНАО было предъявлено обвинение по делу о коммерческом подкупе на общую сумму более полумиллиона рублей. Сотрудник компании, у которой предприятие заказывало автотранспортные услуги, доплачивал своему подельнику за подтверждение якобы выполненных работ.