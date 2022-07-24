24 июля 2022
23 июля 2022

СКР: сотрудник компании в ЯНАО попался на коммерческом подкупе

© Служба новостей «URA.RU»
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Подтверждая подложные путевые листы, мужчина «заработал» почти 600 тысяч рублей Фото:

Работнику одной из крупных нефтегазовых компаний в ЯНАО предъявлено обвинение по делу о коммерческом подкупе на общую сумму более полумиллиона рублей. Как сообщили представители окружного СКР, сотрудник компании, у которой предприятие заказывало автотранспортные услуги, доплачивал своему подельнику за подтверждение якобы выполненных работ.

«Начальник транспортного участка добывающей компании передал должностному лицу, в обязанности которого входило согласование и подписание путевых листов денежные средства на общую сумму более 590 тысяч рублей. За эту сумму сотрудник согласовывал и лично подписывал представителям транспортной компании заведомо подложные путевые листы», — говорится в сообщении ведомства.

Следствием установлено, что в 2017 году на основании подложных документов компания производила оплату заказчику за работы, исполненные не в полном объеме. В зависимости от роли фигурантов, им предъявили обвинения за незаконные передачу и получение денежных средств, являющихся коммерческим подкупом в крупном размере.

На данный момент известно, что следователи продолжают вести сбор и фиксацию доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается.

Ранее URA.RU рассказывало об уголовном деле, фигурантами которого стал топ-менеджер ямальской «дочки» компании «Роснефть» и его сообщник. Тогда около 5 млн рублей были переданы за подписание договоров между фирмами, актов выполненных работ, их оплаты в максимально ранние сроки и отсутствие штрафных санкций.

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Работнику одной из крупных нефтегазовых компаний в ЯНАО предъявлено обвинение по делу о коммерческом подкупе на общую сумму более полумиллиона рублей. Как сообщили представители окружного СКР, сотрудник компании, у которой предприятие заказывало автотранспортные услуги, доплачивал своему подельнику за подтверждение якобы выполненных работ. «Начальник транспортного участка добывающей компании передал должностному лицу, в обязанности которого входило согласование и подписание путевых листов денежные средства на общую сумму более 590 тысяч рублей. За эту сумму сотрудник согласовывал и лично подписывал представителям транспортной компании заведомо подложные путевые листы», — говорится в сообщении ведомства. Следствием установлено, что в 2017 году на основании подложных документов компания производила оплату заказчику за работы, исполненные не в полном объеме. В зависимости от роли фигурантов, им предъявили обвинения за незаконные передачу и получение денежных средств, являющихся коммерческим подкупом в крупном размере. На данный момент известно, что следователи продолжают вести сбор и фиксацию доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается. Ранее URA.RU рассказывало об уголовном деле, фигурантами которого стал топ-менеджер ямальской «дочки» компании «Роснефть» и его сообщник. Тогда около 5 млн рублей были переданы за подписание договоров между фирмами, актов выполненных работ, их оплаты в максимально ранние сроки и отсутствие штрафных санкций.
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© Служба новостей «URA.RU»
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