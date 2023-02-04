Ученые нашли необычный способ бороться с Альцгеймером

Исследователь Нахаи: корица помогает бороться с развитием Альцгеймера
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Работа лаборатории на кафедре экспериментальной биологии и биотехнологий УрФУ. Екатеринбург, проверка, лаборатория, пробирка, анализы, биология, наука, исследование, ученый, исследования
Ученые сделали вывод о полезных свойствах корицы на основе 40 исследований, сообщает издание Фото:

Корица помогает бороться с развитием болезни Альцгеймера, так как ее компоненты положительно влияют на работу мозга. Об этом сообщает группа исследователей из Бирджандского университета медицинских наук в Иране.

«Корица может быть полезна для предотвращения и уменьшения нарушений когнитивных функций. Ее также можно использовать в качестве вспомогательного средства при лечении заболеваний мозга и нервной системы», — уточняет руководитель исследовательской группы Саманэ Нахаи. Его слова приводит «Ридус». Ученые поясняют, что корица уменьшает вероятность присоединения элементов, ответственных за развитие Альцгеймера. В частности, молекул тау-белков и бета-амилоидов.

Тем не менее исследователь подчеркивает, что для полноценных выводов необходимо провести дополнительные исследования. Всего учеными было проанализировано 40 исследований, опубликованных в различных базах данных.

Ранее ведущий научный сотрудник по онкологии городской клинической больницы имени Боткина Константин Титов рассказал о неочевидных признаках рака мозга. По его словам, помимо головной боли симптомами также могут быть повышенная раздражительность, циничность и галлюцинации.

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Корица помогает бороться с развитием болезни Альцгеймера, так как ее компоненты положительно влияют на работу мозга. Об этом сообщает группа исследователей из Бирджандского университета медицинских наук в Иране. «Корица может быть полезна для предотвращения и уменьшения нарушений когнитивных функций. Ее также можно использовать в качестве вспомогательного средства при лечении заболеваний мозга и нервной системы», — уточняет руководитель исследовательской группы Саманэ Нахаи. Его слова приводит «Ридус». Ученые поясняют, что корица уменьшает вероятность присоединения элементов, ответственных за развитие Альцгеймера. В частности, молекул тау-белков и бета-амилоидов. Тем не менее исследователь подчеркивает, что для полноценных выводов необходимо провести дополнительные исследования. Всего учеными было проанализировано 40 исследований, опубликованных в различных базах данных. Ранее ведущий научный сотрудник по онкологии городской клинической больницы имени Боткина Константин Титов рассказал о неочевидных признаках рака мозга. По его словам, помимо головной боли симптомами также могут быть повышенная раздражительность, циничность и галлюцинации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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