Врач Боткинской больницы назвал признаки рака мозга

Профессор Титов: о раке мозга могут свидетельствовать головные боли и повышенный цинизм

03 февраля 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Раздражительность и агрессивность могут быть признаками опухоли мозга, считает врач Константин Титов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Симптомами опухоли мозга может быть не только головная боль и головокружения, но и повышенные раздражительность и циничность. Об этом рассказал профессор, ведущий научный сотрудник по онкологии городской клинической больницы имени Боткина Константин Титов. «Основные симптомы при глиомах — спонтанно появившиеся и постепенно усиливающиеся головная боль, головокружение и тошнота, нарушение походки и почерка, прогрессивное снижение зрения или двоение в глазах, резкое снижение памяти, онемение и нарушение в движениях конечностей и других частях тела», — рассказал Титов агентству городских новостей «Москва». Он отметил, что изменения могут проявляться не только на физиологическом уровне, но и на психическом. Может повыситься раздражительность и агрессивность, могут появляться галлюцинации, также у больного может повыситься уровень циничности. Титов считает, что при появление таких симптомов необходимо обратиться в больницу как можно быстрее. Чем раньше будет обнаружено заболевание, тем эффективнее будет лечение. Доброкачественные новообразования можно удалить хирургическим путем, в результате чего наступит полное излечение. Запущенные злокачественные новообразования невозможно излечить полностью. День борьбы с раком отмечается 4 февраля по всему миру. Для лечения этого опасного заболевания российские ученые разработали химические соединения, которые запускают процесс разрушения раковых клеток в организме, передает RT. Это соединения еще не являются лекарством от рака, но могут лечь в основу его разработки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Симптомами опухоли мозга может быть не только головная боль и головокружения, но и повышенные раздражительность и циничность. Об этом рассказал профессор, ведущий научный сотрудник по онкологии городской клинической больницы имени Боткина Константин Титов. «Основные симптомы при глиомах — спонтанно появившиеся и постепенно усиливающиеся головная боль, головокружение и тошнота, нарушение походки и почерка, прогрессивное снижение зрения или двоение в глазах, резкое снижение памяти, онемение и нарушение в движениях конечностей и других частях тела», — рассказал Титов агентству городских новостей «Москва». Он отметил, что изменения могут проявляться не только на физиологическом уровне, но и на психическом. Может повыситься раздражительность и агрессивность, могут появляться галлюцинации, также у больного может повыситься уровень циничности. Титов считает, что при появление таких симптомов необходимо обратиться в больницу как можно быстрее. Чем раньше будет обнаружено заболевание, тем эффективнее будет лечение. Доброкачественные новообразования можно удалить хирургическим путем, в результате чего наступит полное излечение. Запущенные злокачественные новообразования невозможно излечить полностью. День борьбы с раком отмечается 4 февраля по всему миру. Для лечения этого опасного заболевания российские ученые разработали химические соединения, которые запускают процесс разрушения раковых клеток в организме, передает RT. Это соединения еще не являются лекарством от рака, но могут лечь в основу его разработки.