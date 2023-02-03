В Челябинской области сотрудники ДПС остановили нетрезвого водителя междугороднего автобуса

04 февраля 2023 в 12:23 Размер текста - 17 +

Автобус остановили в 9 утра на территории Сосновского района Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU В Челябинской области остановили междугородний автобус, водитель которого был нетрезв. Об этом сообщает областная ГИБДД. «Сегодня, 4 февраля 2023 года в 09:00 на территории Сосновского района на 59 км автодороги „Подъезд к городу Екатеринбург“ инспекторами ДПС остановлен автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург-Челябинск, перевозивший 11 пассажиров. При проверки необходимых документов у водителя, а также в ходе общения установлены признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области. Как уточнила Госавтоинспеция, проведенное на месте освидетельствование подтвердило состояние опьянения водителя, показания прибора составили 0,167 мг/л. Все пассажиры автобуса отправлены на попутном транспорте. В автобусе ехало 11 пассажиров, всех их отправили в Челябинск попутным транспортом Пресс-служба управления ГИБДД по Челябинской области

В Челябинской области остановили междугородний автобус, водитель которого был нетрезв. Об этом сообщает областная ГИБДД. «Сегодня, 4 февраля 2023 года в 09:00 на территории Сосновского района на 59 км автодороги „Подъезд к городу Екатеринбург“ инспекторами ДПС остановлен автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург-Челябинск, перевозивший 11 пассажиров. При проверки необходимых документов у водителя, а также в ходе общения установлены признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области. Как уточнила Госавтоинспеция, проведенное на месте освидетельствование подтвердило состояние опьянения водителя, показания прибора составили 0,167 мг/л. Все пассажиры автобуса отправлены на попутном транспорте.