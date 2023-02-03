В Челябинской области сотрудники ДПС остановили нетрезвого водителя междугороднего автобуса

В Челябинской области остановили междугородний автобус, водитель которого был нетрезв. Об этом сообщает областная ГИБДД.
«Сегодня, 4 февраля 2023 года в 09:00 на территории Сосновского района на 59 км автодороги „Подъезд к городу Екатеринбург“ инспекторами ДПС остановлен автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург-Челябинск, перевозивший 11 пассажиров. При проверки необходимых документов у водителя, а также в ходе общения установлены признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области.
Как уточнила Госавтоинспеция, проведенное на месте освидетельствование подтвердило состояние опьянения водителя, показания прибора составили 0,167 мг/л. Все пассажиры автобуса отправлены на попутном транспорте.
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