03 февраля 2023

В Челябинской области сотрудники ДПС остановили нетрезвого водителя междугороднего автобуса

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Автобус остановили в 9 утра на территории Сосновского района Фото:

В Челябинской области остановили междугородний автобус, водитель которого был нетрезв. Об этом сообщает областная ГИБДД.

«Сегодня, 4 февраля 2023 года в 09:00 на территории Сосновского района на 59 км автодороги „Подъезд к городу Екатеринбург“ инспекторами ДПС остановлен автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург-Челябинск, перевозивший 11 пассажиров. При проверки необходимых документов у водителя, а также в ходе общения установлены признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

Как уточнила Госавтоинспеция, проведенное на месте освидетельствование подтвердило состояние опьянения водителя, показания прибора составили 0,167 мг/л. Все пассажиры автобуса отправлены на попутном транспорте.

В автобусе ехало 11 пассажиров, всех их отправили в Челябинск попутным транспортом

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В Челябинской области остановили междугородний автобус, водитель которого был нетрезв. Об этом сообщает областная ГИБДД. «Сегодня, 4 февраля 2023 года в 09:00 на территории Сосновского района на 59 км автодороги „Подъезд к городу Екатеринбург“ инспекторами ДПС остановлен автобус, следовавший по маршруту Екатеринбург-Челябинск, перевозивший 11 пассажиров. При проверки необходимых документов у водителя, а также в ходе общения установлены признаки алкогольного опьянения», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Челябинской области. Как уточнила Госавтоинспеция, проведенное на месте освидетельствование подтвердило состояние опьянения водителя, показания прибора составили 0,167 мг/л. Все пассажиры автобуса отправлены на попутном транспорте.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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