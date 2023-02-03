На пожаре в пермском городе спасли мужчину

Пожар ликвидировали в 12:12
В Кудымкаре (Пермский край) на ул. Леваневского из пожара спасли мужчину. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«Сообщение о пожаре в жилом доме поступило 3 февраля в 12:05. Было установлено, что горит потолочное перекрытие возле дымовой трубы. Благодаря слаженным действиям пожарных был спасен мужчина», — сообщается в ведомстве.
На место возникновения пожара выехали 10 человек личного состава и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет.
Ранее URA.RU писало, что при пожаре в селе Зипуново (Пермский край) погиб мужчина. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
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