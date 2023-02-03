03 февраля 2023

На пожаре в пермском городе спасли мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в спортивной детской школе. Курган, пожар, пожарные
Пожар ликвидировали в 12:12 Фото:

В Кудымкаре (Пермский край) на ул. Леваневского из пожара спасли мужчину. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре в жилом доме поступило 3 февраля в 12:05. Было установлено, что горит потолочное перекрытие возле дымовой трубы. Благодаря слаженным действиям пожарных был спасен мужчина», — сообщается в ведомстве.

На место возникновения пожара выехали 10 человек личного состава и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет.

Ранее URA.RU писало, что при пожаре в селе Зипуново (Пермский край) погиб мужчина. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

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В Кудымкаре (Пермский край) на ул. Леваневского из пожара спасли мужчину. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре в жилом доме поступило 3 февраля в 12:05. Было установлено, что горит потолочное перекрытие возле дымовой трубы. Благодаря слаженным действиям пожарных был спасен мужчина», — сообщается в ведомстве. На место возникновения пожара выехали 10 человек личного состава и две единицы техники. Погибших и пострадавших нет. Ранее URA.RU писало, что при пожаре в селе Зипуново (Пермский край) погиб мужчина. Предварительная причина пожара — нарушение правил эксплуатации электрооборудования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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