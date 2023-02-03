03 февраля 2023

В Екатеринбурге казаков-добровольцев встретили колокольным звоном. Фото

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Несанкционированная акция в поддержку оппозиционера. Курган, казаки
Казаков-добровольцев встречали у Храма-на-Крови в Екатеринбурге Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ночь на 4 февраля в Екатеринбург, из зоны специальной военной операции, вернулись добровольцы казачьего отряда «Ермак». Об этом рассказали в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества.

«Казаков-добровольцев встречали у Храма-на-Крови под звуки колокольного звона. Бойцов встречал войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов. В храме был проведен благодарственный молебен», — рассказали в пресс-службе казачьего общества.

Атаман Романов поблагодарил казаков за службу и выполненный воинский долг. «Я искренне рад вас видеть живыми и здоровыми, далеко не все принимают такое решение, которое приняли вы, выполнив свой долг до конца», — добавил Романов.

Ранее URA.RU сообщало о свердловских казаках, собравшим обмундирование для бойцов, участвующих в СВО. Помощь была собрана для казаков-добровольцев из подразделения «Ермак».

С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Одной из целей специальной военной операции является помощь жителям Донбасса и поддержка ЛНР и ДНР.

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В ночь на 4 февраля в Екатеринбург, из зоны специальной военной операции, вернулись добровольцы казачьего отряда «Ермак». Об этом рассказали в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества. «Казаков-добровольцев встречали у Храма-на-Крови под звуки колокольного звона. Бойцов встречал войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов. В храме был проведен благодарственный молебен», — рассказали в пресс-службе казачьего общества. Атаман Романов поблагодарил казаков за службу и выполненный воинский долг. «Я искренне рад вас видеть живыми и здоровыми, далеко не все принимают такое решение, которое приняли вы, выполнив свой долг до конца», — добавил Романов. Ранее URA.RU сообщало о свердловских казаках, собравшим обмундирование для бойцов, участвующих в СВО. Помощь была собрана для казаков-добровольцев из подразделения «Ермак». С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Одной из целей специальной военной операции является помощь жителям Донбасса и поддержка ЛНР и ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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