В Екатеринбурге казаков-добровольцев встретили колокольным звоном. Фото

04 февраля 2023 в 14:08 Размер текста - 17 +

Казаков-добровольцев встречали у Храма-на-Крови в Екатеринбурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В ночь на 4 февраля в Екатеринбург, из зоны специальной военной операции, вернулись добровольцы казачьего отряда «Ермак». Об этом рассказали в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества. «Казаков-добровольцев встречали у Храма-на-Крови под звуки колокольного звона. Бойцов встречал войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов. В храме был проведен благодарственный молебен», — рассказали в пресс-службе казачьего общества. Атаман Романов поблагодарил казаков за службу и выполненный воинский долг. «Я искренне рад вас видеть живыми и здоровыми, далеко не все принимают такое решение, которое приняли вы, выполнив свой долг до конца», — добавил Романов. Ранее URA.RU сообщало о свердловских казаках, собравшим обмундирование для бойцов, участвующих в СВО. Помощь была собрана для казаков-добровольцев из подразделения «Ермак». С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Одной из целей специальной военной операции является помощь жителям Донбасса и поддержка ЛНР и ДНР.

В ночь на 4 февраля в Екатеринбург, из зоны специальной военной операции, вернулись добровольцы казачьего отряда «Ермак». Об этом рассказали в пресс-службе Оренбургского войскового казачьего общества. «Казаков-добровольцев встречали у Храма-на-Крови под звуки колокольного звона. Бойцов встречал войсковой атаман казачий генерал Владимир Романов. В храме был проведен благодарственный молебен», — рассказали в пресс-службе казачьего общества. Атаман Романов поблагодарил казаков за службу и выполненный воинский долг. «Я искренне рад вас видеть живыми и здоровыми, далеко не все принимают такое решение, которое приняли вы, выполнив свой долг до конца», — добавил Романов. Ранее URA.RU сообщало о свердловских казаках, собравшим обмундирование для бойцов, участвующих в СВО. Помощь была собрана для казаков-добровольцев из подразделения «Ермак». С 24 февраля 2022 года Россия проводит спецоперацию на территории Украины. Одной из целей специальной военной операции является помощь жителям Донбасса и поддержка ЛНР и ДНР.