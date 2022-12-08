Свердловские казаки собрали помощь добровольцам в Донбассе

Казаки отправят бойцам зимнее обмундирование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Свердловские казаки и компания ФОРЭС собрали обмундирование для бойцов, участвующих в спецоперации РФ. Об этом URA.RU рассказал атаман Александр Филиппов.

«Мы собираем помощь подразделению „Ермак“, в котором состоят добровольцы и казака. Компания ФОРЭС помогла купить для них спальные мешки, берцы, термобелье, другое зимнее обмундирование. Народ приносит теплые носки, тушенку — это все тоже очень нужно», — рассказал Филиппов.

Фуры с собранными вещами собираются отправлять 14 декабря. Ранее казаки при поддержке ФОРЭС отравляли в Донбасс рации и другие необходимые бойцам вещи.

Ранее компания «Форэс» выделила порядка 46 миллионов рублей на помощь участникам специальной военной операции. Средства пошли на приобретение медикаментов и амуниции.

Спецоперация России стартовала 24 февраля после усиления обстрелов войсками Украины жителей Донецкой и Луганской народных республик. Российские власти приняли решение провести денацификацию и демилитаризацию Украины для сохранения жизней мирного населения.