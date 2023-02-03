ГИБДД устанавливает причины произошедшего ДТП Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Варненском районе Челябинской области произошло ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает ГИБДД по Челябинской области.

«На территории Варненского района 4 февраля в 14:05 на 97 км автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Хендэ Гетц при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу, совершила столкновение с автомобилем Киа Рио под управлением водителя 1977 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля Хендэ Гетц мужчина (на вид 50-55 лет) скончался на месте происшествия, водитель автомобиля Хендэ Гетц доставлена в больницу», — сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Правоохранителями устанавливаются все причины произошедшего ДТП. Госавтоинспекция обращается к водителям: во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, не отвлекайтесь на гаджеты.