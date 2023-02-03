03 февраля 2023

В Челябинском районе произошло смертельное ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие моста через реку Чусовая . Пермь, дпс зима, экипаж гибдд
ГИБДД устанавливает причины произошедшего ДТП Фото:

В Варненском районе Челябинской области произошло ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает ГИБДД по Челябинской области.

«На территории Варненского района 4 февраля в 14:05 на 97 км автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Хендэ Гетц при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу, совершила столкновение с автомобилем Киа Рио под управлением водителя 1977 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля Хендэ Гетц мужчина (на вид 50-55 лет) скончался на месте происшествия, водитель автомобиля Хендэ Гетц доставлена в больницу», — сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Правоохранителями устанавливаются все причины произошедшего ДТП. Госавтоинспекция обращается к водителям: во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, не отвлекайтесь на гаджеты.

Авария произошла в Варненском районе на 97 км трассы Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды

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В Варненском районе Челябинской области произошло ДТП, в котором один человек погиб и один пострадал. Об этом сообщает ГИБДД по Челябинской области. «На территории Варненского района 4 февраля в 14:05 на 97 км автодороги Черноречье-Чесма-Варна-Карталы-Бреды водитель 1965 года рождения, управляя автомобилем Хендэ Гетц при проезде нерегулируемого перекрестка не уступила дорогу, совершила столкновение с автомобилем Киа Рио под управлением водителя 1977 года рождения. В результате ДТП пассажир автомобиля Хендэ Гетц мужчина (на вид 50-55 лет) скончался на месте происшествия, водитель автомобиля Хендэ Гетц доставлена в больницу», — сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД. Правоохранителями устанавливаются все причины произошедшего ДТП. Госавтоинспекция обращается к водителям: во время движения неукоснительно соблюдайте правила дорожного движения, не нарушайте скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами, избегайте резких маневров на дороге, не отвлекайтесь на гаджеты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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