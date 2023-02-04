Депутат Ревенко: в Госдуме не обсуждается вопрос о признании антиваксеров экстремистами

04 февраля 2023 в 17:45 Размер текста - 17 +

В Госдуме не поднимается вопрос о признании антипрививочников экстремистами Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопрос признания антипрививочников экстремистами не рассматривается депутатами Государственной Думы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко. По его словам, вакцинация — это личное дело каждого. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что антипрививочников могут начать признавать экстремистами, если их деятельность будет угрожать здоровью граждан. Она отметила, что к антипрививочникам относится большое количество людей. «Сейчас темы, связанной с прививочной компанией, в повестке дня нет. Мы в Государственной Думе подробно и детально обсуждали все вопросы, связанные с вакцинацией. В этих дискуссиях была поставлена точка. Безусловно, каждый из нас должен ответственно относиться к своему здоровью, но прививаться или нет — личное дело каждого и сугубо добровольное», — сказал Евгений Ревенко. «Очевидно, Татьяна Соломатина, как врач, высказала свою личную и профессиональную точку зрения по данному вопросу в ситуативном интервью. Данные вопросы ни в партии, ни в Госдуме нами не обсуждаются. Их просто нет», — заключил парламентарий.

Вопрос признания антипрививочников экстремистами не рассматривается депутатами Государственной Думы. Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Ревенко. По его словам, вакцинация — это личное дело каждого. Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что антипрививочников могут начать признавать экстремистами, если их деятельность будет угрожать здоровью граждан. Она отметила, что к антипрививочникам относится большое количество людей. «Сейчас темы, связанной с прививочной компанией, в повестке дня нет. Мы в Государственной Думе подробно и детально обсуждали все вопросы, связанные с вакцинацией. В этих дискуссиях была поставлена точка. Безусловно, каждый из нас должен ответственно относиться к своему здоровью, но прививаться или нет — личное дело каждого и сугубо добровольное», — сказал Евгений Ревенко. «Очевидно, Татьяна Соломатина, как врач, высказала свою личную и профессиональную точку зрения по данному вопросу в ситуативном интервью. Данные вопросы ни в партии, ни в Госдуме нами не обсуждаются. Их просто нет», — заключил парламентарий.