03 февраля 2023

Депутат Соломатина предупредила о появлении новой категории экстремистов

© Служба новостей «URA.RU»
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Медсестра делает прививку от гриппа. Челябинск, медсестра, здоровье, грипп, шприц, инфекция, медицина, здравоохранение, прививка от гриппа
Отказ от прививок выгоден для желающих сократить население РФ, сказала Татьяна Соломатина Фото:

Антипрививочников могут начать признавать экстремистами, поскольку их деятельность вредит здоровью россиян. Таким мнением с URA.RU поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

«Антипрививочники — это действительно большая группа людей. Часть из них может искренне заблуждаться. Но то, что они делают в социальных сетях, и какое большое количество, особенно молодых мамочек, они привлекают на свою сторону, иногда у официальной власти не хватает на это ни ресурсов, ни возможностей. Если их деятельность будет уже каким-то образом сказываться на жизни и здоровье наших граждан, то этот вариант признать их экстремистскими организациями — может быть», — сказала Татьяна Соломатина.

По ее словам, люди, которые продвигают идею отказа от вакцинации, могут быть связаны с желанием сократить население России. «Это люди, которые отрабатывают свои деньги, чей-то заказ. Есть же те, кто заинтересован в вымирании населения. Есть определенные структуры, которые говорят, что это не надо делать (вакцинироваться — прим. ред.). Чем меньше будет людей, тем лучше определенной группировке лиц. Это тоже война, но на другом фронте», — подчеркнула депутат.

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Антипрививочников могут начать признавать экстремистами, поскольку их деятельность вредит здоровью россиян. Таким мнением с URA.RU поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. «Антипрививочники — это действительно большая группа людей. Часть из них может искренне заблуждаться. Но то, что они делают в социальных сетях, и какое большое количество, особенно молодых мамочек, они привлекают на свою сторону, иногда у официальной власти не хватает на это ни ресурсов, ни возможностей. Если их деятельность будет уже каким-то образом сказываться на жизни и здоровье наших граждан, то этот вариант признать их экстремистскими организациями — может быть», — сказала Татьяна Соломатина. По ее словам, люди, которые продвигают идею отказа от вакцинации, могут быть связаны с желанием сократить население России. «Это люди, которые отрабатывают свои деньги, чей-то заказ. Есть же те, кто заинтересован в вымирании населения. Есть определенные структуры, которые говорят, что это не надо делать (вакцинироваться — прим. ред.). Чем меньше будет людей, тем лучше определенной группировке лиц. Это тоже война, но на другом фронте», — подчеркнула депутат.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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