Депутат Соломатина предупредила о появлении новой категории экстремистов

04 февраля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Отказ от прививок выгоден для желающих сократить население РФ, сказала Татьяна Соломатина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Антипрививочников могут начать признавать экстремистами, поскольку их деятельность вредит здоровью россиян. Таким мнением с URA.RU поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. «Антипрививочники — это действительно большая группа людей. Часть из них может искренне заблуждаться. Но то, что они делают в социальных сетях, и какое большое количество, особенно молодых мамочек, они привлекают на свою сторону, иногда у официальной власти не хватает на это ни ресурсов, ни возможностей. Если их деятельность будет уже каким-то образом сказываться на жизни и здоровье наших граждан, то этот вариант признать их экстремистскими организациями — может быть», — сказала Татьяна Соломатина. По ее словам, люди, которые продвигают идею отказа от вакцинации, могут быть связаны с желанием сократить население России. «Это люди, которые отрабатывают свои деньги, чей-то заказ. Есть же те, кто заинтересован в вымирании населения. Есть определенные структуры, которые говорят, что это не надо делать (вакцинироваться — прим. ред.). Чем меньше будет людей, тем лучше определенной группировке лиц. Это тоже война, но на другом фронте», — подчеркнула депутат.

Антипрививочников могут начать признавать экстремистами, поскольку их деятельность вредит здоровью россиян. Таким мнением с URA.RU поделилась заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина. «Антипрививочники — это действительно большая группа людей. Часть из них может искренне заблуждаться. Но то, что они делают в социальных сетях, и какое большое количество, особенно молодых мамочек, они привлекают на свою сторону, иногда у официальной власти не хватает на это ни ресурсов, ни возможностей. Если их деятельность будет уже каким-то образом сказываться на жизни и здоровье наших граждан, то этот вариант признать их экстремистскими организациями — может быть», — сказала Татьяна Соломатина. По ее словам, люди, которые продвигают идею отказа от вакцинации, могут быть связаны с желанием сократить население России. «Это люди, которые отрабатывают свои деньги, чей-то заказ. Есть же те, кто заинтересован в вымирании населения. Есть определенные структуры, которые говорят, что это не надо делать (вакцинироваться — прим. ред.). Чем меньше будет людей, тем лучше определенной группировке лиц. Это тоже война, но на другом фронте», — подчеркнула депутат.