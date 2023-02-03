03 февраля 2023

Курганский пенсионер перевел мошенникам два миллиона рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина обратился в полицию после аналогичного звонка из другой организации Фото:

В Шадринске (Курганская область) 61-летний мужчина перевел на счета мошенников два миллиона рублей. Ранее он неоднократно слышал о способах обмана и с ним проводилась профилактическая беседа, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

«Мужчина поверил мошенникам, которые представились сотрудниками банка и сообщили ему об оформлении незаконного кредита. Потерпевший оформил на свое имя долг в размере двух миллионов рублей и перевел деньги злоумышленникам на продиктованные ими счета», — сообщается в ведомстве.

О том, что его обманули, мужчина понял при аналогичном звонке с предложением перевести личные сбережения на безопасные счета, после чего обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере».

Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из Шадринска (Курганская область) перевела мошенникам более 100 тысяч рублей. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и предложили ей сохранить сбережения, переведя их с одного банковского счета на другой.

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В Шадринске (Курганская область) 61-летний мужчина перевел на счета мошенников два миллиона рублей. Ранее он неоднократно слышал о способах обмана и с ним проводилась профилактическая беседа, сообщается в пресс-службе УМВД России по Курганской области. «Мужчина поверил мошенникам, которые представились сотрудниками банка и сообщили ему об оформлении незаконного кредита. Потерпевший оформил на свое имя долг в размере двух миллионов рублей и перевел деньги злоумышленникам на продиктованные ими счета», — сообщается в ведомстве. О том, что его обманули, мужчина понял при аналогичном звонке с предложением перевести личные сбережения на безопасные счета, после чего обратился в полицию. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «мошенничество в особо крупном размере». Ранее URA.RU писало, что пенсионерка из Шадринска (Курганская область) перевела мошенникам более 100 тысяч рублей. Они представились сотрудниками правоохранительных органов и предложили ей сохранить сбережения, переведя их с одного банковского счета на другой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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