Россияне застряли на ночь в Пхукете из-за взорванных колес шасси

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, кольцово, azur air, самолет, azurair
Самолет не смог вылететь из Пхукета в Москву 4 февраля Фото:

Рейс из Пхукета в Москву авиакомпании Azurair был отменен из-за того, что у самолета при взлете взорвались три колеса шасси. Вылет задерживается до 5 февраля, рассказали пассажиры.

«Взорвались три колеса шасси. Командир экипажа экстренно прекратил взлет. Сидим, ждем замены. Отпуск продолжается», — приводит издание «Москва 24» слова одного из пассажиров.

Представители авиакомпании сообщили, что вылет задерживается до завтра. Ожидающих рейса пообещали накормить и расселить в гостинице.

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Рейс из Пхукета в Москву авиакомпании Azurair был отменен из-за того, что у самолета при взлете взорвались три колеса шасси. Вылет задерживается до 5 февраля, рассказали пассажиры. «Взорвались три колеса шасси. Командир экипажа экстренно прекратил взлет. Сидим, ждем замены. Отпуск продолжается», — приводит издание «Москва 24» слова одного из пассажиров. Представители авиакомпании сообщили, что вылет задерживается до завтра. Ожидающих рейса пообещали накормить и расселить в гостинице.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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