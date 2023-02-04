Россияне застряли на ночь в Пхукете из-за взорванных колес шасси

Самолет не смог вылететь из Пхукета в Москву 4 февраля
Рейс из Пхукета в Москву авиакомпании Azurair был отменен из-за того, что у самолета при взлете взорвались три колеса шасси. Вылет задерживается до 5 февраля, рассказали пассажиры.
«Взорвались три колеса шасси. Командир экипажа экстренно прекратил взлет. Сидим, ждем замены. Отпуск продолжается», — приводит издание «Москва 24» слова одного из пассажиров.
Представители авиакомпании сообщили, что вылет задерживается до завтра. Ожидающих рейса пообещали накормить и расселить в гостинице.
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