Военный академик раскрыл, какое оружие даст США Украине вместо истребителей F-16

Военный академик Козин: вместо истребителей F-16 США передадут Украине ракеты малой и средней дальности

05 февраля 2023 в 01:04 Размер текста - 17 +

Действующие военные НАТО будут обслуживать военную технику, которая поставляется Украине Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вместо истребителей F-16 США могут дать Украине ракеты малой и средней дальности, при этом всю новую технику будут обслуживать действующие военные блока НАТО. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «В качестве замены поставок истребителей-бомбардировщиков F-16 или других типов американцы могут предложить Украине ракеты малой, а впоследствии и средней дальности. Конечно же, ракеты для РСЗО HIMARS или различная бронетехника НАТО будут обслуживаться операторами и экипажами действующих военнослужащих из стран этого военного блока», — сказал Владимир Козин. Эксперт подчеркнул, что любая военная помощь западных стран Украине должна быть уничтожена до того, как она будет доставлена до зоны соприкосновения. «Надо обязательно уничтожать эти средства, то есть установки HIMARS с шестью пусковыми установками на каждой, а также танки и другую бронетехнику и, разумеется, средства ПРО/ПВО „Пэтриот“ и новоявленные дальнобойные ракеты. Все это подлежит оперативному уничтожению со стороны ВКС России, как только такие ударные системы пересекут натовско-украинскую границу. Если этого не делать, то очередные смертоносные „военно-технические транши“ трансатлантического альянса будут завозиться на Украину в еще больших количествах и с более высокими функционально-качественными характеристиками», — отметил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Вместо истребителей F-16 США могут дать Украине ракеты малой и средней дальности, при этом всю новую технику будут обслуживать действующие военные блока НАТО. Об этом в разговоре с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин. «В качестве замены поставок истребителей-бомбардировщиков F-16 или других типов американцы могут предложить Украине ракеты малой, а впоследствии и средней дальности. Конечно же, ракеты для РСЗО HIMARS или различная бронетехника НАТО будут обслуживаться операторами и экипажами действующих военнослужащих из стран этого военного блока», — сказал Владимир Козин. Эксперт подчеркнул, что любая военная помощь западных стран Украине должна быть уничтожена до того, как она будет доставлена до зоны соприкосновения. «Надо обязательно уничтожать эти средства, то есть установки HIMARS с шестью пусковыми установками на каждой, а также танки и другую бронетехнику и, разумеется, средства ПРО/ПВО „Пэтриот“ и новоявленные дальнобойные ракеты. Все это подлежит оперативному уничтожению со стороны ВКС России, как только такие ударные системы пересекут натовско-украинскую границу. Если этого не делать, то очередные смертоносные „военно-технические транши“ трансатлантического альянса будут завозиться на Украину в еще больших количествах и с более высокими функционально-качественными характеристиками», — отметил собеседник агентства.