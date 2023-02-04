США сбили китайский аэростат после требований Трампа

Соединенные Штаты Америки сбили китайский аэростат, оказавшийся в их воздушном пространстве. Сейчас проводится операция по извлечению обломков из воды, сообщает агентство Associated Press.
Военные США сбили у побережья страны принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство, передает агентство AP. В настоящее время идет операция по сбору обломков.
Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что обнаруженный в небе над континентальной частью США метеорологический зонд из Китая необходимо сбить, передает «Царьград». Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов предполагал, что Вашингтон не станет сбивать китайский аэростат, чтобы использовать его в качестве аргумента для наращивания финансирования оборонных предприятий. В КНР заявили о неприемлемости суеты, которую создали власти США из-за случайного проникновения китайского аэростата в американское воздушное пространство, передает RT.
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Соединенные Штаты Америки сбили китайский аэростат, оказавшийся в их воздушном пространстве. Сейчас проводится операция по извлечению обломков из воды, сообщает агентство Associated Press. Военные США сбили у побережья страны принадлежащий КНР аэростат, попавший в американское воздушное пространство, передает агентство AP. В настоящее время идет операция по сбору обломков. Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявлял, что обнаруженный в небе над континентальной частью США метеорологический зонд из Китая необходимо сбить, передает «Царьград». Старший научный сотрудник Академии военных наук, военный аналитик Владимир Прохватилов предполагал, что Вашингтон не станет сбивать китайский аэростат, чтобы использовать его в качестве аргумента для наращивания финансирования оборонных предприятий. В КНР заявили о неприемлемости суеты, которую создали власти США из-за случайного проникновения китайского аэростата в американское воздушное пространство, передает RT.