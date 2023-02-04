Шольц заявил о договоренности с Зеленским насчет поставок оружия

Олаф Шольц пообещал тщательно взвешивать решения по поставкам оружия КиевуФото: NIDS/NATO Multimedia Library
Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что достиг договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским о неприменении поставляемого оружия по территории РФ. Об этом он заявил в интервью изданию «Бильд ам зонтаг».
«На этот счет существует консенсус», — ответил Олаф Шольц на вопрос, будет ли применятся оружие, поставляемое из Германии, против территории России. Канцлер ФРГ отметил, что «Германия будет сохранять хладнокровие и продолжать очень тщательно взвешивать все решения в будущем». «Все остальное было бы неосторожно и крайне опасно», добавил политик.
Ранее URA.RU рассказало, что в Бундестаге назвали ошибочным решение передать Киеву танки Leopard 2, так как это ослабило собственную армию Германии. Тогда в ФРГ приняли решение поставить на Украину 160 танков Leopard 1 из стратегических запасов, предварительно их расконсервировав.
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Федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что достиг договоренностей с президентом Украины Владимиром Зеленским о неприменении поставляемого оружия по территории РФ. Об этом он заявил в интервью изданию «Бильд ам зонтаг». «На этот счет существует консенсус», — ответил Олаф Шольц на вопрос, будет ли применятся оружие, поставляемое из Германии, против территории России. Канцлер ФРГ отметил, что «Германия будет сохранять хладнокровие и продолжать очень тщательно взвешивать все решения в будущем». «Все остальное было бы неосторожно и крайне опасно», добавил политик. Ранее URA.RU рассказало, что в Бундестаге назвали ошибочным решение передать Киеву танки Leopard 2, так как это ослабило собственную армию Германии. Тогда в ФРГ приняли решение поставить на Украину 160 танков Leopard 1 из стратегических запасов, предварительно их расконсервировав.