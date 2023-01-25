25 января 2023

В Бундестаге назвали ошибкой решение Шольца о передаче танков Leopard 2

Депутат ФРГ Нольте: запасы Бундесвера опустели из-за решения Шольца о передаче Leopard 2 Киеву
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Ян Нольте назвал ошибкой решение Олафа Шольца о передаче танков Киеву Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о передаче танков Leopard 2 Украине было ошибкой, в результате которой запасы Бундесвера опустели. Об этом заявил депутат комитета Бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте.

«Думаю, решение о поставке Leopard 2 было неверным по ряду причин. Во-первых, самому Бундесверу не хватает танков», — рассказал Нольте в беседе с «Известиями». Он добавил, что примерно год назад канцлер пообещал выделить на вооружение 100 млрд евро, для укрепления армии ФРГ. «Однако, к сожалению, приходится констатировать, что после этого обновления Бундесвер слаб как никогда, потому что оружие передается. Так что это ошибка», — отметил депутат.

О начале спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. В рамках нее западные страны поставляют Киеву оружие. В ближайшее время Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2, Германия отправит 14 единиц. Шольц утверждал, что конфликт между Россией и Украиной закончится не скоро и российская сторона не должна рассчитывать на ослабление поддержки Киева.

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Решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о передаче танков Leopard 2 Украине было ошибкой, в результате которой запасы Бундесвера опустели. Об этом заявил депутат комитета Бундестага по обороне от партии «Альтернатива для Германии» Ян Нольте. «Думаю, решение о поставке Leopard 2 было неверным по ряду причин. Во-первых, самому Бундесверу не хватает танков», — рассказал Нольте в беседе с «Известиями». Он добавил, что примерно год назад канцлер пообещал выделить на вооружение 100 млрд евро, для укрепления армии ФРГ. «Однако, к сожалению, приходится констатировать, что после этого обновления Бундесвер слаб как никогда, потому что оружие передается. Так что это ошибка», — отметил депутат. О начале спецоперации на территории Украины президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. В рамках нее западные страны поставляют Киеву оружие. В ближайшее время Украина получит от западных союзников около 80 боевых танков Leopard 2, Германия отправит 14 единиц. Шольц утверждал, что конфликт между Россией и Украиной закончится не скоро и российская сторона не должна рассчитывать на ослабление поддержки Киева.
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