04 февраля 2023

Германия намеревается передать Киеву около 160 запасных танков Leopard 1

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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Challenger 2, stock, Челленджер 2
Handelsblatt: ФРГ может передать Украине до 160 танков Leopard 1 из законсервированных запасов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия намеревается передать Украине 160 основных танков Leopard 1 из промышленных запасов. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.

«Украина может получить до 160 боевых танков типа Leopard 1 из немецких промышленных запасов», — пишет Handelsblatt. Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что перед отправкой танки должны пройти осмотр и ремонт.

Ранее URA.RU сообщало, что европейские страны не хотят брать на себя ответственность за поставки новейших танков Leopard 2 Украине. Российские военные активно изучают уязвимые места танков Leopard и Abrams, для их эффективного поражения.

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Германия намеревается передать Украине 160 основных танков Leopard 1 из промышленных запасов. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt. «Украина может получить до 160 боевых танков типа Leopard 1 из немецких промышленных запасов», — пишет Handelsblatt. Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что перед отправкой танки должны пройти осмотр и ремонт. Ранее URA.RU сообщало, что европейские страны не хотят брать на себя ответственность за поставки новейших танков Leopard 2 Украине. Российские военные активно изучают уязвимые места танков Leopard и Abrams, для их эффективного поражения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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