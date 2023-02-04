Германия намеревается передать Киеву около 160 запасных танков Leopard 1

Handelsblatt: ФРГ может передать Украине до 160 танков Leopard 1 из законсервированных запасов
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Германия намеревается передать Украине 160 основных танков Leopard 1 из промышленных запасов. Об этом сообщает немецкое издание Handelsblatt.
«Украина может получить до 160 боевых танков типа Leopard 1 из немецких промышленных запасов», — пишет
Ранее URA.RU сообщало, что европейские страны не хотят брать на себя ответственность за поставки новейших танков Leopard 2 Украине. Российские военные активно изучают уязвимые места танков Leopard и Abrams, для их эффективного поражения.
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