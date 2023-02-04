04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Копейске собирают на фронт походную баню

© Служба новостей «URA.RU»
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Чемпионат по банному мастерству. Екатеринбург, баня, ковш, банный веник, банный ковшик, черпак
Волонтеры хотят подарить солдатам походную баню на 23 февраля Фото:
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В Копейске Челябинской области волонтеры предложили отправить землякам на передовую в зону спецоперации походную баню в качестве подарка на 23 февраля. Об этом сообщают в соцсетях.

«Поверьте, то, что для нас легко и просто: принять душ, ванну, сходить в баню или сауну, для парней на передовой, которые месяцами моются влажными салфетками, настоящий кусочек рая. Думаем, что вместе мы сможем порадовать парней к Дню защитника Отечества», — говорится в сообществе «Своих не бросаем „Копейск“» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры добавили, что для походной бани требуется старая брезентовая палатка, печка с дымоходом и баком, тазики, камни, веники, черпаки и скамьи. Неравнодушные жители региона регулярно собирают на фронт посылки с необходимыми вещами и продуктами. Так, недавно активисты из Копейска сшили для военного госпиталя простыни, школьники сделали окопные свечи, а волонтеры приобрели грузовик для доставки грузов.

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В Копейске Челябинской области волонтеры предложили отправить землякам на передовую в зону спецоперации походную баню в качестве подарка на 23 февраля. Об этом сообщают в соцсетях. «Поверьте, то, что для нас легко и просто: принять душ, ванну, сходить в баню или сауну, для парней на передовой, которые месяцами моются влажными салфетками, настоящий кусочек рая. Думаем, что вместе мы сможем порадовать парней к Дню защитника Отечества», — говорится в сообществе «Своих не бросаем „Копейск“» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры добавили, что для походной бани требуется старая брезентовая палатка, печка с дымоходом и баком, тазики, камни, веники, черпаки и скамьи. Неравнодушные жители региона регулярно собирают на фронт посылки с необходимыми вещами и продуктами. Так, недавно активисты из Копейска сшили для военного госпиталя простыни, школьники сделали окопные свечи, а волонтеры приобрели грузовик для доставки грузов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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