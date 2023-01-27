Компания из Копейска сшила простыни для военного госпиталя

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В госпитале проходят лечение бойцы после спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Текстильная компания из Копейска (Челябинская область) сшила простыни для военного госпиталя №94, где проходят лечение бойцы, раненые во время спецоперации. Об этом сообщили волонтеры.

«Хотим отметить замечательного человека — Поздееву Наталью Николаевну, которая в силу большого доброго сердца не смогла пройти мимо нашей группы. Люди ее чудесной команды, занимаясь пошивом штор, смогли найти время и отшить для заявки простыни на госпиталь №94», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе. Копейск. Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры также отметили жителей села Канашево, которые писали для бойцов «душевные письма», и Эдуарда Умовского за изготовление окопных свечей.

Волонтеры из Копейска с начала спецоперации занимаются сбором помощи для земляков на передовой. Недавно они приобрели грузовой автомобиль для отправки касок и бронежилетов на фронт.

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Текстильная компания из Копейска (Челябинская область) сшила простыни для военного госпиталя №94, где проходят лечение бойцы, раненые во время спецоперации. Об этом сообщили волонтеры. «Хотим отметить замечательного человека — Поздееву Наталью Николаевну, которая в силу большого доброго сердца не смогла пройти мимо нашей группы. Люди ее чудесной команды, занимаясь пошивом штор, смогли найти время и отшить для заявки простыни на госпиталь №94», — сообщается в паблике «Помощь военным на СВО „Вместе. Копейск. Южный Урал“» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры также отметили жителей села Канашево, которые писали для бойцов «душевные письма», и Эдуарда Умовского за изготовление окопных свечей. Волонтеры из Копейска с начала спецоперации занимаются сбором помощи для земляков на передовой. Недавно они приобрели грузовой автомобиль для отправки касок и бронежилетов на фронт.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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