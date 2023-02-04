Педагог из ХМАО пожаловалась Бастрыкину на травлю и трудоустройство в школу мертвых душ

05 февраля 2023 в 12:16 Размер текста - 17 +

Учительница из ХМАО написала жалобу Бастрыкину Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нефтеюганске преподаватель школы № 13 по русскому языку и литературе Мария Неподобная, которую родители ребенка-инвалида обвинили в травле, обратилась с жалобой на руководство школы и администрацию города к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Учительница заявила URA.RU, что ее оговорили из-за публикаций в соцсетях по поводу трудоустройства мертвых душ, жалоб на состояние школы и сокрытии данных проверки. «Я обратилась к председателю СК Бастрыкину, так как столкнулась с попытками дискредитации — меня незаконно обвинили в травле ребенка-инвалида, по итогам проверки я получила дисциплинарное взыскание — замечание. Считаю, что это попытка руководства школы убрать неугодного преподавателя руками родителей, которую прикрывает администрация города. Я неоднократно обращалась в администрацию города и писала в соцсети сообщения о проблемах в школе, в том числе о мертвых душах в педагогическом коллективе, непрозрачном распоряжении фондом оплаты труда, состоянии кабинетов», — рассказала Неподобная. По словам педагога, в коллективе 123 работника, однако 25—30 человек учителя никогда не видели. «На собраниях коллектива присутствует до 81 человека. Как мы с коллегами ни пытались вспомнить всех, кто на больничном и в отпуске по уходу за ребенком, более 95 насчитать не получается. Мы обратились с коллективной жалобой к главе Нефтеюганска Эльвире Бугай весной, по итогам была проведена проверка, результаты которой нам отказались предоставить в полном объеме. Нашли только незначительные нарушения — значит, есть что скрывать. Ответы на все вопросы мы так и не получили», — добавила Неподобная. Вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов отметил, что результаты проверки по обращению учителей не были опубликованы полностью из-за содержащихся в ней персональных данных. «Каждому члену коллектива мы готовы предоставить ее результаты в той части, которая касается непосредственно его самого. По итогам выявлен ряд нарушений, виновные понесли наказание, сменилось руководство школы. Администрация города готовит ряд мероприятий по медиации, в том числе профилактических бесед со школьниками о толерантном отношении к лицам с ОВЗ. С родителями и педагогами мы также планируем провести работу», — прокомментировал Пастухов. Ранее URA.RU писало, что родители пятиклассницы с ОВЗ обратились в полицию и обвинила Неподобную в травле дочери. В ответ учительница заявила, что сама подверглась давлению со стороны властей из-за активной гражданской позиции. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Нефтеюганске преподаватель школы № 13 по русскому языку и литературе Мария Неподобная, которую родители ребенка-инвалида обвинили в травле, обратилась с жалобой на руководство школы и администрацию города к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. Учительница заявила URA.RU, что ее оговорили из-за публикаций в соцсетях по поводу трудоустройства мертвых душ, жалоб на состояние школы и сокрытии данных проверки. «Я обратилась к председателю СК Бастрыкину, так как столкнулась с попытками дискредитации — меня незаконно обвинили в травле ребенка-инвалида, по итогам проверки я получила дисциплинарное взыскание — замечание. Считаю, что это попытка руководства школы убрать неугодного преподавателя руками родителей, которую прикрывает администрация города. Я неоднократно обращалась в администрацию города и писала в соцсети сообщения о проблемах в школе, в том числе о мертвых душах в педагогическом коллективе, непрозрачном распоряжении фондом оплаты труда, состоянии кабинетов», — рассказала Неподобная. По словам педагога, в коллективе 123 работника, однако 25—30 человек учителя никогда не видели. «На собраниях коллектива присутствует до 81 человека. Как мы с коллегами ни пытались вспомнить всех, кто на больничном и в отпуске по уходу за ребенком, более 95 насчитать не получается. Мы обратились с коллективной жалобой к главе Нефтеюганска Эльвире Бугай весной, по итогам была проведена проверка, результаты которой нам отказались предоставить в полном объеме. Нашли только незначительные нарушения — значит, есть что скрывать. Ответы на все вопросы мы так и не получили», — добавила Неподобная. Вице-мэр Нефтеюганска Андрей Пастухов отметил, что результаты проверки по обращению учителей не были опубликованы полностью из-за содержащихся в ней персональных данных. «Каждому члену коллектива мы готовы предоставить ее результаты в той части, которая касается непосредственно его самого. По итогам выявлен ряд нарушений, виновные понесли наказание, сменилось руководство школы. Администрация города готовит ряд мероприятий по медиации, в том числе профилактических бесед со школьниками о толерантном отношении к лицам с ОВЗ. С родителями и педагогами мы также планируем провести работу», — прокомментировал Пастухов. Ранее URA.RU писало, что родители пятиклассницы с ОВЗ обратились в полицию и обвинила Неподобную в травле дочери. В ответ учительница заявила, что сама подверглась давлению со стороны властей из-за активной гражданской позиции.