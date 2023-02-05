Пригожин признал отчаянность и стойкость ВСУ

Пригожин: ВСУ сражаются до последнего бойца в Бахмуте

05 февраля 2023 в 12:58 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин заявил, что ВСУ в Бахмуте не отступают и сражаются до последнего Фото: Михаил Метцель/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал отчаянность бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные до последнего бьются в северных кварталах Бахмута. Об этом сообщили в пресс-службе главы ЧВК. «ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска (Бахмута) идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку», — приводит слова Евгения Пригожина пресс-служба в своем telegram-канале . Так основатель ЧВК ответил на запрос, в котором его попросили прокомментировать информацию об отступлении украинских военных из Бахмута. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Бахмут. Однако позже военкоры сообщили о том, что Вооруженные силы Украины отступили из северной части города. Тем не менее один из бойцов ЧВК «Вагнер» заявил, что в городе сейчас проходят тяжелые бои. ВСУ восполняют потери личного состава мобилизованными. При этом боец отметил, что вагнеровцы имеют дело именно с украинскими бойцами, а не наемниками.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин признал отчаянность бойцов ВСУ. По его словам, украинские военные до последнего бьются в северных кварталах Бахмута. Об этом сообщили в пресс-службе главы ЧВК. «ВСУ никуда не отступают. ВСУ бьются до последнего. В северных кварталах Артемовска (Бахмута) идут ожесточенные бои за каждую улицу, каждый дом, каждую лестничную клетку», — приводит слова Евгения Пригожина пресс-служба в своем telegram-канале. Так основатель ЧВК ответил на запрос, в котором его попросили прокомментировать информацию об отступлении украинских военных из Бахмута. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ не будут сдавать Бахмут. Однако позже военкоры сообщили о том, что Вооруженные силы Украины отступили из северной части города. Тем не менее один из бойцов ЧВК «Вагнер» заявил, что в городе сейчас проходят тяжелые бои. ВСУ восполняют потери личного состава мобилизованными. При этом боец отметил, что вагнеровцы имеют дело именно с украинскими бойцами, а не наемниками.