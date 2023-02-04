Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили из северных районов Артемовска (Бахмут). Об этом рассказали российские военкоры.
«ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Есть подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города. На востоке „вагнеровцы“ наступают со стороны Соледара. Бахмут уже взят в полукольцо и освобождение города не за горами», — сообщает telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на данные ЧВК «Вагнер».
О том, что российская армия вошла в Бахмут, ранее сообщил депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ не будут сдавать Артемовск. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. По словам советник руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка, страна платит слишком высокую цену за удержание Артемовска.
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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили из северных районов Артемовска (Бахмут). Об этом рассказали российские военкоры. «ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Есть подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города. На востоке „вагнеровцы“ наступают со стороны Соледара. Бахмут уже взят в полукольцо и освобождение города не за горами», — сообщает telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на данные ЧВК «Вагнер». О том, что российская армия вошла в Бахмут, ранее сообщил депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ не будут сдавать Артемовск. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. По словам советник руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка, страна платит слишком высокую цену за удержание Артемовска.