04 февраля 2023

ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска

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Тренировочный процесс на полигоне Еланский. Свердловская область, тренировка, полигон еланский, подготовка военных, подготовка солдат
По словам военкоров РФ, Артемовск взят в полукольцо российскими солдатами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили из северных районов Артемовска (Бахмут). Об этом рассказали российские военкоры.

«ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Есть подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города. На востоке „вагнеровцы“ наступают со стороны Соледара. Бахмут уже взят в полукольцо и освобождение города не за горами», — сообщает telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на данные ЧВК «Вагнер».

О том, что российская армия вошла в Бахмут, ранее сообщил депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ не будут сдавать Артемовск. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. По словам советник руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка, страна платит слишком высокую цену за удержание Артемовска.

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Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили из северных районов Артемовска (Бахмут). Об этом рассказали российские военкоры. «ВСУ отступили из северных кварталов Артемовска. Есть подтверждение о контроле некоторых улиц на юге города. На востоке „вагнеровцы“ наступают со стороны Соледара. Бахмут уже взят в полукольцо и освобождение города не за горами», — сообщает telegram-канал WarGonzo, ссылаясь на данные ЧВК «Вагнер». О том, что российская армия вошла в Бахмут, ранее сообщил депутат Верховной Рады Украины Илья Кива в своем telegram-канале. В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что ВСУ не будут сдавать Артемовск. Такое заявление глава государства сделал на пресс-конференции по итогам саммита ЕС-Украина в Киеве. По словам советник руководителя офиса Зеленского Михаила Подоляка, страна платит слишком высокую цену за удержание Артемовска.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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