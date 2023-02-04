В Челябинске нашли труп юноши

Труп был обнаружен под окнами многоквартирного дома Фото: Илья Московец © URA.RU

В Ленинском районе Челябинска найден труп юноши. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. По словам очевидцев, погибшему было 22 года.

«Труп мужчины был найден возле дома 71а по улице Гончаренко около 22:00 4 февраля. По предварительным данным, о криминальных причинах смерти речи не идет», — уточнил источник.

В комментариях очевидцы заявляют, что мужчина был обнаружен под окнами многоквартирного дома. Соседи утверждают, что погибшему было 22 года, он проживал у друга на четвертом этаже.