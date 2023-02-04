04 февраля 2023
03 февраля 2023

В Челябинске нашли труп юноши

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрыв бытового газа в доме № 164 на проспекте Карла Маркса. Часть 2. Магнитогорск, следственный комитет
Труп был обнаружен под окнами многоквартирного дома Фото:

В Ленинском районе Челябинска найден труп юноши. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. По словам очевидцев, погибшему было 22 года.

«Труп мужчины был найден возле дома 71а по улице Гончаренко около 22:00 4 февраля. По предварительным данным, о криминальных причинах смерти речи не идет», — уточнил источник.

В комментариях очевидцы заявляют, что мужчина был обнаружен под окнами многоквартирного дома. Соседи утверждают, что погибшему было 22 года, он проживал у друга на четвертом этаже.

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В Ленинском районе Челябинска найден труп юноши. Информацию URA.RU подтвердил источник в правоохранительных органах. По словам очевидцев, погибшему было 22 года. «Труп мужчины был найден возле дома 71а по улице Гончаренко около 22:00 4 февраля. По предварительным данным, о криминальных причинах смерти речи не идет», — уточнил источник. В комментариях очевидцы заявляют, что мужчина был обнаружен под окнами многоквартирного дома. Соседи утверждают, что погибшему было 22 года, он проживал у друга на четвертом этаже.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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