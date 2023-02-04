Боец ЧВК «Вагнер» пожаловался на тяжелейшие бои внутри Бахмута

05 февраля 2023 в 09:40 Размер текста - 17 +

Бойцы ЧВК испытывают трудности в боях за Бахмут, но продолжают продвижение по городу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине При Бахмуте (Артемовск) проходят тяжелейшие бои, в ходе которых ВСУ пополняют потери своей армии мобилизованными солдатами. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер». «Сейчас украинские бойцы уперлись уже конкретно. <…> Вооруженные силы Украины (ВСУ), кто в плен сдается, говорят, что забирают их на улице по повестке, кидают в машину и сюда привозят. Но без боя они очень редко сдаются, все равно. Либо кончается боекомплект, либо их ранят, либо еще что-то», — рассказал боец РИА Новости. Он отметил, что чаще столкновения происходят именно с украинскими солдатами, а не иностранными наемниками. Также доставляет трудности и артиллерия Украины. Тем не менее, пояснил член «Вагнера», ее количество постепенно снижается. Бойцы из ЧВК успешно продвигаются в городе и занимают новые позиции. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. В настоящий момент между солдатами РФ и Украины ведутся бои за Бахмут. Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ отступили из северных районов города. Помимо ВС РФ, в спецоперации активно участвуют и бойцы из ЧВК «Вагнер».

При Бахмуте (Артемовск) проходят тяжелейшие бои, в ходе которых ВСУ пополняют потери своей армии мобилизованными солдатами. Об этом рассказал боец ЧВК «Вагнер». «Сейчас украинские бойцы уперлись уже конкретно. <…> Вооруженные силы Украины (ВСУ), кто в плен сдается, говорят, что забирают их на улице по повестке, кидают в машину и сюда привозят. Но без боя они очень редко сдаются, все равно. Либо кончается боекомплект, либо их ранят, либо еще что-то», — рассказал боец РИА Новости. Он отметил, что чаще столкновения происходят именно с украинскими солдатами, а не иностранными наемниками. Также доставляет трудности и артиллерия Украины. Тем не менее, пояснил член «Вагнера», ее количество постепенно снижается. Бойцы из ЧВК успешно продвигаются в городе и занимают новые позиции. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. Ее цель, по словам президента РФ Владимира Путина, заключается в защите мирного населения Донбасса. В настоящий момент между солдатами РФ и Украины ведутся бои за Бахмут. Ранее сообщалось, что солдаты ВСУ отступили из северных районов города. Помимо ВС РФ, в спецоперации активно участвуют и бойцы из ЧВК «Вагнер».