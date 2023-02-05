Генерал Гурулев раскрыл, будет ли мобилизация в ближайшие полгода

Генерал Гурулев опроверг новую мобилизацию в России

Генерал Андрей Гурулев считает, что нет смысла сейчас проводить мобилизацию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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В России в ближайшие полгода не планируется вторая волна мобилизации, так как уже есть группировка, выполняющая боевые задачи. Об этом сообщил член комитета Госдумы РФ по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев.

«Сегодня наш оборонно-промышленный комплекс снабжает ту группировку, которая уже выполняет боевую задачу. Поэтому я в принципе не вижу в ближайшей перспективе — где-то на полгода точно, — возможности какой-либо мобилизации», — заявил Гурулев в интервью на телеканале «Забайкалье».

По его словам, после проведения мобилизации нужно снабжать военных техникой, оружием и одеждой. Для этого промышленность должна быть способна обеспечить их этим. Также Гурулев считает, что нет смысла отрывать россиян от работы, которая связана с производством необходимой для страны продукции.

В России с 21 сентября до 1 ноября проводилась частичная мобилизация в связи со спецоперацией РФ на Украине. Герой России, генерал-полковник, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев также заявлял в феврале, что не планируется второй волны мобилизации. В Кремле опровергали информацию о планируемой мобилизации, передает «Царьград».