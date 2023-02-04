В Кургане представили топ вакансий недели

В топ-10 вакансий недели в Кургане входит должность водителя с зарплатой от 70 тысяч рублей

В топ-10 вакансий недели в Кургане входит должность водителя Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Кургане представили топ-10 вакансий недели. Лидирует должность водителя автомобиля в компании «Слакон» Шадринска с предлагаемой зарплатой от 70 тысяч рублей. Список актуальных вакансий опубликован в официальном telegram-канале правительства региона.

«Требуются штамповщик в ПАО „Курганмашзавод“ с заработной платой от 60 тыс. рублей, электрогазосварщик в АО „ШААЗ“ с зарплатой от 50 тыс. рублей. ООО „РегионтрансСеть“ ищет машиниста автовышки и автогидроподъемника с заработной платой от 45 тыс. рублей», — указано в telegram-канале.

В топ-10 вакансий недели вошли приемщик сырья в компанию «МОЛОКО» в Катайске, будущему сотруднику предлагают от 45 тысяч рублей в месяц. Оператору станков в ЧПУ в шадринском «ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК» обещают платить от 40 тысяч. В списке также фигурируют вакансии слесаря-электромонтажника курганской компании «Мега База Плюс», водителя автомобиля в АО «Курганские прицепы», маляра в АО «ЗОК» и обвальщика в «Агрофирма Боровская» с аналогичной зарплатой.