Financial Times раскритиковала «американский способ» ведения войны на Украине

Financial Times: танки Abrams не подходят армии Украины из-за трудностей в техобслуживании

Американские танки нужно постоянно снабжать запчастями Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американский способ ведений боевых действий предполагает внедрение технологий, которые увеличивают затраты и затрудняют обслуживание техники. Из-за этого ВСУ будет сложно обслуживать американские танки Abrams, сообщила британская газета Financial Times.

«Интенсивное техническое обслуживание и логистика, необходимые для поддержания боевой готовности Abrams, делают его менее подходящим для иностранных армий, таких как украинская, которой просто нужно хорошо работающее оружие. Но это также симптом американской системы оборонных закупок, которая постоянно чрезмерно усложняет большие военные платформы, загружая их любимыми технологиями, которые увеличивают затраты и затрудняют их обслуживание», — передает Financial Times .

Abrams нужно постоянно снабжать запчастями, а сеть поставок расположена в США. Это намного дальше, чем Германия, если речь идет о запчастях к Leopard.

ВСУ могут научиться обслуживать американские танки, но время играет решающую роль, отмечает издание. У Abrams газотурбинный двигатель, что требует более длительной подготовки по сравнению с немецкими танками Leopard. У ВСУ большой опыт работы с танками, у которых дизельный двигатель, поэтому они больше готовы к использованию Leopard.

США могут передать Украине до 50 танков Abrams, писали СМИ. Также Украине пообещали танки Германия и Великобритания. В Германии собираются передать их только после того, как это сделают США, писало немецкое издание Suddeutsche Zeitung. Поставка танков растянется на много месяцев, немецкие танки прибудут намного раньше, передает деловое издание «Взгляд» со ссылкой на Белый дом.