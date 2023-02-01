Западные страны объявили о своем решении поставить танки на Украину и Киев может получить около трехсот единиц техники. При этом эксперты отмечали, что российские танки имеет ряд преимуществ над зарубежной техникой. URA.RU приводит основные характеристики отечественных танков, в сравнении с западными.
- Российский танк Т-80У оснащен 125-миллиметровой гладкоствольной пушкой. У пусковой установки термозащитный кожух. Общий боекомплект — 45 снарядов, в сравнении у немецкого Leopard — 42 снаряда. Также он способен развивать скорость в 45 километров по грунтовой дороге при этом максимальная скорость может достигать до 70 километров в час, в то время как западные аналоги в среднем достигают до 60 километров.
- При этом масса танка — 46,5 тонн по информации Минобороны РФ. В то же время британский Challenger имеет массу от 62,5 тонн, а Leopard — 63 тонны. Также российский танк вмещает три человека, а западные аналоги — по четыре человека. Танк также имеет 1250 лошадиных сил, а британский Challenger 1200 лошадей.
- Российский танк T-90А имеет гладкоствольную пушку 125-мм, а пусковая установка обладает термозащитным кожухом. Боекомплект составляет 40-43 снарядов, при этом ее можно модифицировать. Масса танка заметно легче британских и американских и составляет 46 тонн. Им могут управлять три члена экипажа. Также российский танк имеет 7,62-мм пулеметов ПКТ, спаренным с пушкой, а также 12,7-мм зенитным пулеметом НСВТ. Кроме того танк имеет систему пуска дымовых гранат. Скорость танка составляет в среднем 60 километров в час. У T-90А многотопливный дизельный двигатель с жидкостным охлаждением и приводным центробежным нагнетателем, в то время как немецкий Leopard 2 имеет серьезный недостаток, связанный с перегревом двигателя.
- Российский танк Т-72БМ также имеет 125-миллиметровую гладкоствольную пусковую установку с термозащитным кожухом. Танк, как и T-90А имеет систему пуска дымовых гранат, а также 12,7-мм зенитный пулемет НСВТ и 7,62-мм пулемет ПКТ, спаренный с пушкой. Масса танка составляет 44,5 тонн и может развивать скорость до 54 километров в час по грунту. Также многотопливный дизельный двигатель оснащен двухступенчатой системой очистки воздуха и сигнализацией предельного состояния. Мощность составляет 840 лошадиных сил.
Великобритания сможет поставить свои танки только к лету, сообщили в Минобороны. Всего более десятка стран Запада объявили о намерении передать Украине свои танки. Германия передаст Киеву 14 танков Leopard 2. Также о готовности дать танки заявили в Польше, Великобритании, США, Испании, Португалии и других странах.
Ранее сообщалось, что Leopard 2 легко найти с помощью тепловизора, что является серьезным недостатком. У российской армии есть теплогенераторы и инфракрасные обнаружители, сказал URA.RU полковник запаса, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев. Также у Leopard, Challenger и Abrams слабая броня в задней части корпуса, сообщил URA.RU полковник в отставке, военный эксперт Михаил Тимошенко. Украине пообещали 120-140 западных танков, передает «Национальная служба новостей.
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