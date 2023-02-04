04 февраля 2023
03 февраля 2023

Свердловские прихожане вместе со школой искусств поддержали российских военных

© Служба новостей «URA.RU»
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Единый центр поддержки семей мобилизованных. Дом офицеров. Пермь, своих не бросаем, полевая почта, письмо солдату, единый центр поддержки семей мобилизованных
Акцию «Окопная свеча» провели в Бисерти Фото:

Прихожане храма Серафима Саровского и детская школа искусств в Бисерти (Свердловская область) совместно приняли участие в акции «Окопная свеча». Об этом рассказали на странице в социальной сети.

«По благословению батюшки организовали мастер-класс по изготовлению окопных свечей, не ожидали, что поддержать нас придет столько людей. В акции приняли участие ученики бисертской детской школы искусств, прихожане храма и женщины из клуба „Второе дыхание“. Вместе с преподавателями и добровольцами приобрели и подготовили необходимый для изготовления материал», — сообщили организаторы акции на странице Храма Серафима Саровского «Вконтакте».

Организаторы мероприятия отметили важность помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции, поблагодарив всех, кто пришел. «Свечи согреют тех, кто сейчас сражается за мир и справедливость. Пусть ваша душевная теплота согревает каждого солдата!», — подчеркнули организаторы мероприятия.

Ранее URA.RU сообщало о сборе груза для военнослужащих, участвующих в СВО, который собрали жители и волонтеры Березовского (Свердловская область). Бойцам отправили 300 коробок с продовольствием, предметами гигиены и стиральными машинами.

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Прихожане храма Серафима Саровского и детская школа искусств в Бисерти (Свердловская область) совместно приняли участие в акции «Окопная свеча». Об этом рассказали на странице в социальной сети. «По благословению батюшки организовали мастер-класс по изготовлению окопных свечей, не ожидали, что поддержать нас придет столько людей. В акции приняли участие ученики бисертской детской школы искусств, прихожане храма и женщины из клуба „Второе дыхание“. Вместе с преподавателями и добровольцами приобрели и подготовили необходимый для изготовления материал», — сообщили организаторы акции на странице Храма Серафима Саровского «Вконтакте». Организаторы мероприятия отметили важность помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции, поблагодарив всех, кто пришел. «Свечи согреют тех, кто сейчас сражается за мир и справедливость. Пусть ваша душевная теплота согревает каждого солдата!», — подчеркнули организаторы мероприятия. Ранее URA.RU сообщало о сборе груза для военнослужащих, участвующих в СВО, который собрали жители и волонтеры Березовского (Свердловская область). Бойцам отправили 300 коробок с продовольствием, предметами гигиены и стиральными машинами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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