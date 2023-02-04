Свердловские прихожане вместе со школой искусств поддержали российских военных

Прихожане храма Серафима Саровского и детская школа искусств в Бисерти (Свердловская область) совместно приняли участие в акции «Окопная свеча». Об этом рассказали на странице в социальной сети.
«По благословению батюшки организовали мастер-класс по изготовлению окопных свечей, не ожидали, что поддержать нас придет столько людей. В акции приняли участие ученики бисертской детской школы искусств, прихожане храма и женщины из клуба „Второе дыхание“. Вместе с преподавателями и добровольцами приобрели и подготовили необходимый для изготовления материал», — сообщили организаторы акции на странице Храма Серафима Саровского «Вконтакте».
Организаторы мероприятия отметили важность помощи бойцам, участвующим в специальной военной операции, поблагодарив всех, кто пришел. «Свечи согреют тех, кто сейчас сражается за мир и справедливость. Пусть ваша душевная теплота согревает каждого солдата!», — подчеркнули организаторы мероприятия.
Ранее URA.RU сообщало о сборе груза для военнослужащих, участвующих в СВО, который собрали жители и волонтеры Березовского (Свердловская область). Бойцам отправили 300 коробок с продовольствием, предметами гигиены и стиральными машинами.
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