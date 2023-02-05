ВСУ обстреляли село в Курской области

05 февраля 2023 в 18:44 Размер текста - 17 +

В результате обстрела выбило стекло дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская армия обстреляла приграничное село Горналь в Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. «В воскресенье ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. Главное — обошлось без пострадавших. Перебита линия электропередачи к водопроводной башне», — написал Старовойт в своем telegram-канале . По его словам, в одном из домов выбило стекла, также поврежден автомобиль. ВСУ регулярно обстреливают Курскую область и другие приграничные регионы РФ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В субботу украинская армия обстреляла промышленный завод в Белгородской области.

Украинская армия обстреляла приграничное село Горналь в Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. «В воскресенье ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. Главное — обошлось без пострадавших. Перебита линия электропередачи к водопроводной башне», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, в одном из домов выбило стекла, также поврежден автомобиль. ВСУ регулярно обстреливают Курскую область и другие приграничные регионы РФ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В субботу украинская армия обстреляла промышленный завод в Белгородской области.