ВСУ обстреляли село в Курской области

В результате обстрела выбило стекло дома
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинская армия обстреляла приграничное село Горналь в Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.
«В воскресенье ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. Главное — обошлось без пострадавших. Перебита линия электропередачи к водопроводной башне», — написал Старовойт в своем
ВСУ регулярно обстреливают Курскую область и другие приграничные регионы РФ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В субботу украинская армия обстреляла промышленный завод в Белгородской области.
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