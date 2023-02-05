ВСУ обстреляли село в Курской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заброшенная школа-интернат по улице Карбышева 52. Курган, разбитые стекла, заброшенное здание, окна без стекол, выбитые окна, школа интернат
В результате обстрела выбило стекло дома Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинская армия обстреляла приграничное село Горналь в Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«В воскресенье ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. Главное — обошлось без пострадавших. Перебита линия электропередачи к водопроводной башне», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, в одном из домов выбило стекла, также поврежден автомобиль.

ВСУ регулярно обстреливают Курскую область и другие приграничные регионы РФ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В субботу украинская армия обстреляла промышленный завод в Белгородской области.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинская армия обстреляла приграничное село Горналь в Курской области. Об этом рассказал губернатор региона Роман Старовойт. «В воскресенье ВСУ обстреляли приграничное село Горналь Суджанского района. Главное — обошлось без пострадавших. Перебита линия электропередачи к водопроводной башне», — написал Старовойт в своем telegram-канале. По его словам, в одном из домов выбило стекла, также поврежден автомобиль. ВСУ регулярно обстреливают Курскую область и другие приграничные регионы РФ в связи со спецоперацией РФ на Украине. В субботу украинская армия обстреляла промышленный завод в Белгородской области.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...