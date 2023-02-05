Глава Росгвардии Золотов замечен на передовой. Видео

05 февраля 2023 в 20:07 Размер текста - 17 +

Виктор Золотов проверил питание военных, сообщила Ким Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал на передовую и проверил подразделение российской армии в Херсонской области. Об этом рассказала российская телеведущая и член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Марина Ким. «Золотов на передовой! Лично проверил позиции одного из подразделений Херсонской области», — рассказала Ким в своем telegram-канале . Главе «Росгвардии» также показали, чем питаются военные российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ранее Золотов сообщал, что в зоне СВО стало больше европейских наемников с хорошей военной подготовкой, они сражаются за украинскую армию.

Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал на передовую и проверил подразделение российской армии в Херсонской области. Об этом рассказала российская телеведущая и член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Марина Ким. «Золотов на передовой! Лично проверил позиции одного из подразделений Херсонской области», — рассказала Ким в своем telegram-канале. Главе «Росгвардии» также показали, чем питаются военные российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ранее Золотов сообщал, что в зоне СВО стало больше европейских наемников с хорошей военной подготовкой, они сражаются за украинскую армию.