Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал на передовую и проверил подразделение российской армии в Херсонской области. Об этом рассказала российская телеведущая и член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Марина Ким.
«Золотов на передовой! Лично проверил позиции одного из подразделений Херсонской области», — рассказала Ким в своем telegram-канале. Главе «Росгвардии» также показали, чем питаются военные российской армии.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ранее Золотов сообщал, что в зоне СВО стало больше европейских наемников с хорошей военной подготовкой, они сражаются за украинскую армию.
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Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал на передовую и проверил подразделение российской армии в Херсонской области. Об этом рассказала российская телеведущая и член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Марина Ким. «Золотов на передовой! Лично проверил позиции одного из подразделений Херсонской области», — рассказала Ким в своем telegram-канале. Главе «Росгвардии» также показали, чем питаются военные российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ранее Золотов сообщал, что в зоне СВО стало больше европейских наемников с хорошей военной подготовкой, они сражаются за украинскую армию.