Глава Росгвардии Золотов замечен на передовой. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рабочий визит Михаила Бабича в Пермский кадетский корпус ПФО имени Героя России Ф. Кузьмина. Пермь, золотов виктор
Виктор Золотов проверил питание военных, сообщила Ким Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал на передовую и проверил подразделение российской армии в Херсонской области. Об этом рассказала российская телеведущая и член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Марина Ким.

«Золотов на передовой! Лично проверил позиции одного из подразделений Херсонской области», — рассказала Ким в своем telegram-канале. Главе «Росгвардии» также показали, чем питаются военные российской армии.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ранее Золотов сообщал, что в зоне СВО стало больше европейских наемников с хорошей военной подготовкой, они сражаются за украинскую армию.

Только о важных и ключевых событиях спецоперации на Украине пишем в Telegram-канале URA.RU. Подпишитесь, жмите на ссылку.

Коротко о главных событиях с фронта - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Росгвардии Виктор Золотов приехал на передовую и проверил подразделение российской армии в Херсонской области. Об этом рассказала российская телеведущая и член президиума Центрального совета партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Марина Ким. «Золотов на передовой! Лично проверил позиции одного из подразделений Херсонской области», — рассказала Ким в своем telegram-канале. Главе «Росгвардии» также показали, чем питаются военные российской армии. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине. Ранее Золотов сообщал, что в зоне СВО стало больше европейских наемников с хорошей военной подготовкой, они сражаются за украинскую армию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...